https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/kremlinden-avrupaya-nukleer-silahlarin-kullanimi-konusunda-duygularina-hakim-olma-cagrisi-1109206418.html
Kremlin’den Avrupa'ya nükleer silahların kullanımı konusunda duygularına hakim olma çağrısı
Kremlin’den Avrupa'ya nükleer silahların kullanımı konusunda duygularına hakim olma çağrısı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın nükleer silahlarını kullanmayı düşünmediğini vurgulayarak, Avrupalılara bu konuda duygularına hakim olma çağrısında bulundu. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T18:08+0300
2026-10-01T18:08+0300
2026-10-01T18:08+0300
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rusya
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dmitriy peskov
avrupa
vladimir putin
abd
donald trump
çin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya'nın nükleer silahlarını kullacağını düşünenlerin asıl Avrupalılar olduğunu belirten Peskov, "Bu mesele etrafında histeriyi körükleyenler Avrupalılardır. Kendilerini duygularını dizginlemeye ve duruma objektif bir şekilde bakmaya çağırıyoruz" diye konuştu.Peskov, Çin'de yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde Rus lider Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme gerçekleşebileceğini, ancak bununla ilgili henüz bir çalışma olmadığını ifade etti.Kremlin Sözcüsü, Putin'in zirvede Trump ile görüşmekten memnuniyet duyacağını sözlerine ekledi.Peskov, Moskova'nın şu anda zirve marjında Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak ikili görüşmeye hazırlandığını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/zaharova-avrupali-stratejistler-basarisizliklarini-savasla-ortmeye-calisiyor-1109178627.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, avrupa, vladimir putin, abd, donald trump, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping
rusya, kremlin, dmitriy peskov, avrupa, vladimir putin, abd, donald trump, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping
Kremlin’den Avrupa'ya nükleer silahların kullanımı konusunda duygularına hakim olma çağrısı
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın nükleer silahlarını kullanmayı düşünmediğini vurgulayarak, Avrupalılara bu konuda duygularına hakim olma çağrısında bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın nükleer silahlarını kullacağını düşünenlerin asıl Avrupalılar olduğunu belirten Peskov, "Bu mesele etrafında histeriyi körükleyenler Avrupalılardır. Kendilerini duygularını dizginlemeye ve duruma objektif bir şekilde bakmaya çağırıyoruz" diye konuştu.
Peskov, Çin'de yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde Rus lider Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme gerçekleşebileceğini, ancak bununla ilgili henüz bir çalışma olmadığını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü, Putin'in zirvede Trump ile görüşmekten memnuniyet duyacağını sözlerine ekledi.
Peskov, Moskova'nın şu anda zirve marjında Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak ikili görüşmeye hazırlandığını sözlerine ekledi.