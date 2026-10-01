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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/kremlinden-avrupaya-nukleer-silahlarin-kullanimi-konusunda-duygularina-hakim-olma-cagrisi-1109206418.html
Kremlin’den Avrupa'ya nükleer silahların kullanımı konusunda duygularına hakim olma çağrısı
Kremlin’den Avrupa'ya nükleer silahların kullanımı konusunda duygularına hakim olma çağrısı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın nükleer silahlarını kullanmayı düşünmediğini vurgulayarak, Avrupalılara bu konuda duygularına hakim olma çağrısında bulundu. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T18:08+0300
2026-10-01T18:08+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
avrupa
vladimir putin
abd
donald trump
çin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya'nın nükleer silahlarını kullacağını düşünenlerin asıl Avrupalılar olduğunu belirten Peskov, "Bu mesele etrafında histeriyi körükleyenler Avrupalılardır. Kendilerini duygularını dizginlemeye ve duruma objektif bir şekilde bakmaya çağırıyoruz" diye konuştu.Peskov, Çin'de yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde Rus lider Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme gerçekleşebileceğini, ancak bununla ilgili henüz bir çalışma olmadığını ifade etti.Kremlin Sözcüsü, Putin'in zirvede ​​Trump ile görüşmekten memnuniyet duyacağını sözlerine ekledi.Peskov, Moskova'nın şu anda zirve marjında Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak ikili görüşmeye hazırlandığını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/zaharova-avrupali-stratejistler-basarisizliklarini-savasla-ortmeye-calisiyor-1109178627.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, avrupa, vladimir putin, abd, donald trump, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping
rusya, kremlin, dmitriy peskov, avrupa, vladimir putin, abd, donald trump, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping

Kremlin’den Avrupa'ya nükleer silahların kullanımı konusunda duygularına hakim olma çağrısı

18:08 01.10.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın nükleer silahlarını kullanmayı düşünmediğini vurgulayarak, Avrupalılara bu konuda duygularına hakim olma çağrısında bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın nükleer silahlarını kullacağını düşünenlerin asıl Avrupalılar olduğunu belirten Peskov, "Bu mesele etrafında histeriyi körükleyenler Avrupalılardır. Kendilerini duygularını dizginlemeye ve duruma objektif bir şekilde bakmaya çağırıyoruz" diye konuştu.
Peskov, Çin'de yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde Rus lider Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme gerçekleşebileceğini, ancak bununla ilgili henüz bir çalışma olmadığını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü, Putin'in zirvede ​​Trump ile görüşmekten memnuniyet duyacağını sözlerine ekledi.
Peskov, Moskova'nın şu anda zirve marjında Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak ikili görüşmeye hazırlandığını sözlerine ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
DÜNYA
Zaharova: Avrupalı stratejistler başarısızlıklarını savaşla örtmeye çalışıyor
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