Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/zaharova-avrupali-stratejistler-basarisizliklarini-savasla-ortmeye-calisiyor-1109178627.html
Zaharova: Avrupalı stratejistler başarısızlıklarını savaşla örtmeye çalışıyor
Zaharova: Avrupalı stratejistler başarısızlıklarını savaşla örtmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa’daki bazı çevrelerin siyasi hezimetlerinin sonuçlarını savaş yoluyla ortadan kaldırmaya çalıştığını... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T22:31+0300
2026-09-30T22:32+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
batı
nato
avrupa birliği
ab
kaliningrad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108818954_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_b539d386b2dd4f89861d27369dd5ad91.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada Avrupa’daki bazı stratejistlerin geçmişteki başarısızlıklarının sonuçlarını savaş yoluyla örtmeye çalıştığını söyledi.Zaharova, "Görünen o ki başarısız Avrupalı stratejistler, feci hezimetlerinin sonuçlarını ancak savaşla silebilecekleri sonucuna varıyor" dedi.Batı’daki rövanşist çevrelerin “Rusofobik histerisinin” zirveye ulaştığını belirten Zaharova, Avrupa Birliği vatandaşlarının kıyamet senaryoları ve “hayali hibrit tehditler” üzerinden kasıtlı biçimde korkutulduğunu kaydetti.AB ve NATO’nun “topyekun militarizasyon” yönünde hareket ettiğini vurgulayan Zaharova; Rusya sınırları yakınındaki askeri harcamaların artırıldığını, NATO altyapısının genişletildiğini ve geniş çaplı insansız hava aracı üretimine geçildiğini ifade etti.Zaharova ayrıca, Kaliningrad bölgesinin ablukaya alınması da dahil olmak üzere saldırı senaryolarının işlendiği tatbikatlar düzenlendiğine dikkat çekerek, bazı Batılı siyasetçilerin “önleyici savaş” veya Rusya’daki hedeflere saldırı düzenlenmesi ihtimalini açıkça tartıştığını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/radevden-avrupaya-rusya-ile-diyalog-cagrisi-nukleer-senaryoya-hazir-miyiz-1109177301.html
rusya
batı
kaliningrad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108818954_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_1d4ffde38853fd867d232af4b2dcbf56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, batı, nato, avrupa birliği, ab, kaliningrad
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, batı, nato, avrupa birliği, ab, kaliningrad

Zaharova: Avrupalı stratejistler başarısızlıklarını savaşla örtmeye çalışıyor

22:31 30.09.2026 (güncellendi: 22:32 30.09.2026)
© Sputnik / Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa’daki bazı çevrelerin siyasi hezimetlerinin sonuçlarını savaş yoluyla ortadan kaldırmaya çalıştığını belirterek, AB ile NATO’nun “topyekun militarizasyon” politikası izlediğine dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada Avrupa’daki bazı stratejistlerin geçmişteki başarısızlıklarının sonuçlarını savaş yoluyla örtmeye çalıştığını söyledi.
Zaharova, "Görünen o ki başarısız Avrupalı stratejistler, feci hezimetlerinin sonuçlarını ancak savaşla silebilecekleri sonucuna varıyor" dedi.
Batı’daki rövanşist çevrelerin “Rusofobik histerisinin” zirveye ulaştığını belirten Zaharova, Avrupa Birliği vatandaşlarının kıyamet senaryoları ve “hayali hibrit tehditler” üzerinden kasıtlı biçimde korkutulduğunu kaydetti.
AB ve NATO’nun “topyekun militarizasyon” yönünde hareket ettiğini vurgulayan Zaharova; Rusya sınırları yakınındaki askeri harcamaların artırıldığını, NATO altyapısının genişletildiğini ve geniş çaplı insansız hava aracı üretimine geçildiğini ifade etti.
Zaharova ayrıca, Kaliningrad bölgesinin ablukaya alınması da dahil olmak üzere saldırı senaryolarının işlendiği tatbikatlar düzenlendiğine dikkat çekerek, bazı Batılı siyasetçilerin “önleyici savaş” veya Rusya’daki hedeflere saldırı düzenlenmesi ihtimalini açıkça tartıştığını sözlerine ekledi.
Rumen Radev - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
DÜNYA
Radev’den Avrupa’ya Rusya ile diyalog çağrısı: Nükleer senaryoya hazır mıyız?
21:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала