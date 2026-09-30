https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/zaharova-avrupali-stratejistler-basarisizliklarini-savasla-ortmeye-calisiyor-1109178627.html

Zaharova: Avrupalı stratejistler başarısızlıklarını savaşla örtmeye çalışıyor

Zaharova: Avrupalı stratejistler başarısızlıklarını savaşla örtmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa’daki bazı çevrelerin siyasi hezimetlerinin sonuçlarını savaş yoluyla ortadan kaldırmaya çalıştığını... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T22:31+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada Avrupa’daki bazı stratejistlerin geçmişteki başarısızlıklarının sonuçlarını savaş yoluyla örtmeye çalıştığını söyledi.Zaharova, "Görünen o ki başarısız Avrupalı stratejistler, feci hezimetlerinin sonuçlarını ancak savaşla silebilecekleri sonucuna varıyor" dedi.Batı’daki rövanşist çevrelerin “Rusofobik histerisinin” zirveye ulaştığını belirten Zaharova, Avrupa Birliği vatandaşlarının kıyamet senaryoları ve “hayali hibrit tehditler” üzerinden kasıtlı biçimde korkutulduğunu kaydetti.AB ve NATO’nun “topyekun militarizasyon” yönünde hareket ettiğini vurgulayan Zaharova; Rusya sınırları yakınındaki askeri harcamaların artırıldığını, NATO altyapısının genişletildiğini ve geniş çaplı insansız hava aracı üretimine geçildiğini ifade etti.Zaharova ayrıca, Kaliningrad bölgesinin ablukaya alınması da dahil olmak üzere saldırı senaryolarının işlendiği tatbikatlar düzenlendiğine dikkat çekerek, bazı Batılı siyasetçilerin “önleyici savaş” veya Rusya’daki hedeflere saldırı düzenlenmesi ihtimalini açıkça tartıştığını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/radevden-avrupaya-rusya-ile-diyalog-cagrisi-nukleer-senaryoya-hazir-miyiz-1109177301.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, batı, nato, avrupa birliği, ab, kaliningrad