https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/irakli-uzman-iran-heyetinin-new-yorktan-ayrilmaya-zorlanmasi-abd-yonetiminin-basarisizligini-1109208064.html

Iraklı uzman: İran heyetinin New York’tan ayrılmaya zorlanması ABD yönetiminin başarısızlığını gösteriyor

Iraklı uzman: İran heyetinin New York’tan ayrılmaya zorlanması ABD yönetiminin başarısızlığını gösteriyor

Sputnik Türkiye

Iraklı gazeteci Nazım el-Cabiri, İran Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyetin New York’tan ayrılmasının talep edilmesinin, ABD yönetiminin Tahran ile... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T18:56+0300

2026-10-01T18:56+0300

2026-10-01T18:56+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

new york

washington

ortadoğu

hürmüz boğazı

i̇ran devrim muhafızları

sputnik

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Bağdat merkezli Al-Basra gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Nazım el-Cabiri, İran heyetinin New York’tan ayrılmaya zorlanması ve Washington-Tahran hattındaki gelişmeleri Sputnik'e değerlendirdi.Yaklaşık üç aydır devam eden müzakerelere rağmen barış ortamının sağlanamadığını ifade eden Cabiri, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin taraflar arasındaki gerilimin sürdüğünü gösterdiğini söyledi.İran’ın anlaşmanın şartlarına bağlı kalmaya devam ettiğini belirten Cabiri, ABD yönetiminin ise “Siyonist çevrelerin baskısı” ve yaklaşan seçimlerin etkisiyle askeri çatışmaya sürüklendiğini vurguladı. Cabiri, bu faktörlerin Washington’ı hatalı kararlara ve kaosa yönelttiğini kaydetti.ABD’nin Katar ve Pakistanlı arabulucuların dahil olduğu iletişim kanalları üzerinden zaman kazanmaya ve geçici çözümler bulmaya çalıştığını belirten Cabiri, şu ifadeleri kullandı:“Tanker savaşının” devam ettiğini ve hiç durmadığını dile getiren Cabiri, mevcut durumun ABD ve İsrail’deki seçimler tamamlanana kadar değişmeyeceği öngörüsünde bulundu. Siyasi ve diplomatik güç dengesinin de korunacağını söyleyen Cabiri, üstünlüğün İran tarafında kalacağını ifade etti.İran Devrim Muhafızları Ordusunun tutumuna da değinen Cabiri, ABD’nin İran’ın dini liderini, İran halkını, Minab’daki okulu ve altyapı tesislerini hedef alan eylemlerinin ardından örgütün çatışmayı sona erdirmek istemediğini söyledi. Cabiri, Devrim Muhafızlarının diplomatik çözüme belirli ölçüde açık olmakla birlikte savaşa da hazır olduğunu vurguladı.Cabiri son olarak Körfez ülkelerine ortak bir tutum benimseme ve İran ile ilişkilerinde diplomasiye yönelme çağrısında bulundu. Hürmüz Boğazı’nın İran’ın kontrolünde olduğuna dikkati çeken Cabiri, bu ülkelerin güvenliklerini ve topraklarını korumak için ABD’ye veya başka devletlere bel bağlamak yerine Tahran’a ekonomi, güvenlik ve ticaret alanlarında ortaklık önermesi gerektiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/abd-disisleri-bakani-rubiodan-iran-heyetine-ulkeyi-terk-edin-talimati-1109182576.html

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abd, i̇ran, new york, washington, ortadoğu, hürmüz boğazı, i̇ran devrim muhafızları, sputnik