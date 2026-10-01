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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/abd-disisleri-bakani-rubiodan-iran-heyetine-ulkeyi-terk-edin-talimati-1109182576.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran heyetine ‘ülkeyi terk edin’ talimatı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran heyetine ‘ülkeyi terk edin’ talimatı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta bulunan İran heyetinin ülkeden derhal ayrılmasını talep... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T07:41+0300
2026-10-01T08:31+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
abd
marco rubio
i̇ran
new york
birleşmiş milletler (bm)
bm genel kurulu
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ABD merkezli haber portalı Axios’un konuya yakın bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Washington ile Tahran arasında yürütülen diplomatik temasların tıkanması üzerine ABD tarafı dikkat çeken bir adım attı.Görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BM toplantıları için New York’ta bulunan İran heyetinin ülkeden derhal ayrılmasını istedi. Haberde, söz konusu hamlenin, bölgedeki çatışmaların çözümüne ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanamaması ve taraflar arasındaki derin güvensizlik nedeniyle atılmış "olağan dışı bir diplomatik tepki" olduğu vurgulandı.Kaynaklar, aralarında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de bulunduğu heyetin, kararın ardından saatler içinde havalimanına giderek New York’tan Katar’ın başkenti Doha’ya hareket ettiğini aktardı.7 günlük plan masadaydıUluslararası basına yansıyan haberlerde, ABD ve İranlı yetkililerin arabulucular vasıtasıyla Ortadoğu’daki çatışmaları sonlandırmaya yönelik çözüm yollarını ele aldığı bildirilmişti. Müzakerelerin, İran’ın ABD’ye sunduğu 7 günlük ateşkes planına ilişkin düzenlemeler üzerinde yoğunlaştığı kaydedilmişti.İki ülke arasında haziran ayı ortasında barış sürecini başlatması öngörülen bir mutabakat zaptı imzalanmış, ancak kısa süre sonra gerilimin yeniden tırmanmasıyla taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar tekrar başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/italya-ispanya-ile-sinir-kontrollerini-15-gun-uzatti-1109181089.html
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ortadoğu, abd, marco rubio, i̇ran, new york, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu
ortadoğu, abd, marco rubio, i̇ran, new york, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran heyetine ‘ülkeyi terk edin’ talimatı

07:41 01.10.2026 (güncellendi: 08:31 01.10.2026)
© AP Photo / Evan VucciMarco Rubio
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta bulunan İran heyetinin ülkeden derhal ayrılmasını talep ettiği belirtildi.
ABD merkezli haber portalı Axios’un konuya yakın bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Washington ile Tahran arasında yürütülen diplomatik temasların tıkanması üzerine ABD tarafı dikkat çeken bir adım attı.
Görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BM toplantıları için New York’ta bulunan İran heyetinin ülkeden derhal ayrılmasını istedi. Haberde, söz konusu hamlenin, bölgedeki çatışmaların çözümüne ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanamaması ve taraflar arasındaki derin güvensizlik nedeniyle atılmış "olağan dışı bir diplomatik tepki" olduğu vurgulandı.
Kaynaklar, aralarında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de bulunduğu heyetin, kararın ardından saatler içinde havalimanına giderek New York’tan Katar’ın başkenti Doha’ya hareket ettiğini aktardı.

7 günlük plan masadaydı

Uluslararası basına yansıyan haberlerde, ABD ve İranlı yetkililerin arabulucular vasıtasıyla Ortadoğu’daki çatışmaları sonlandırmaya yönelik çözüm yollarını ele aldığı bildirilmişti. Müzakerelerin, İran’ın ABD’ye sunduğu 7 günlük ateşkes planına ilişkin düzenlemeler üzerinde yoğunlaştığı kaydedilmişti.
İki ülke arasında haziran ayı ortasında barış sürecini başlatması öngörülen bir mutabakat zaptı imzalanmış, ancak kısa süre sonra gerilimin yeniden tırmanmasıyla taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar tekrar başlamıştı.
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