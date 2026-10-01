https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/abd-disisleri-bakani-rubiodan-iran-heyetine-ulkeyi-terk-edin-talimati-1109182576.html

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran heyetine ‘ülkeyi terk edin’ talimatı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran heyetine ‘ülkeyi terk edin’ talimatı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta bulunan İran heyetinin ülkeden derhal ayrılmasını talep... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T07:41+0300

2026-10-01T07:41+0300

2026-10-01T08:31+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

abd

marco rubio

i̇ran

new york

birleşmiş milletler (bm)

bm genel kurulu

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ABD merkezli haber portalı Axios’un konuya yakın bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Washington ile Tahran arasında yürütülen diplomatik temasların tıkanması üzerine ABD tarafı dikkat çeken bir adım attı.Görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BM toplantıları için New York’ta bulunan İran heyetinin ülkeden derhal ayrılmasını istedi. Haberde, söz konusu hamlenin, bölgedeki çatışmaların çözümüne ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanamaması ve taraflar arasındaki derin güvensizlik nedeniyle atılmış "olağan dışı bir diplomatik tepki" olduğu vurgulandı.Kaynaklar, aralarında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin de bulunduğu heyetin, kararın ardından saatler içinde havalimanına giderek New York’tan Katar’ın başkenti Doha’ya hareket ettiğini aktardı.7 günlük plan masadaydıUluslararası basına yansıyan haberlerde, ABD ve İranlı yetkililerin arabulucular vasıtasıyla Ortadoğu’daki çatışmaları sonlandırmaya yönelik çözüm yollarını ele aldığı bildirilmişti. Müzakerelerin, İran’ın ABD’ye sunduğu 7 günlük ateşkes planına ilişkin düzenlemeler üzerinde yoğunlaştığı kaydedilmişti.İki ülke arasında haziran ayı ortasında barış sürecini başlatması öngörülen bir mutabakat zaptı imzalanmış, ancak kısa süre sonra gerilimin yeniden tırmanmasıyla taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar tekrar başlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/italya-ispanya-ile-sinir-kontrollerini-15-gun-uzatti-1109181089.html

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ortadoğu, abd, marco rubio, i̇ran, new york, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu