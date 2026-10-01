https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/ibb-davasi-4-isim-tahliye-oldu-1109207903.html

İBB davası: 4 isim tahliye oldu

İBB davası: 4 isim tahliye oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk davasında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 4 sanığın tahliyesine karar verdi. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T18:47+0300

2026-10-01T18:47+0300

2026-10-01T18:47+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

resul emrah şahan

mehmet murat çalık

mehmet pehlivan

ekrem i̇mamoğlu

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

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Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 57'si tutuklu 435 kişinin yargılandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının ikinci duruşması görüldü.Aylık tutukluluk incelemesi kapsamında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Sinan Sepetçi, Turgay Tokdemir, Ceyhun Avşar ve Hasan Tahsin'in tahliyesine karar verdi.Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mehmet Pehlivan, Aykut Erdoğdu ve Ramazan Gülten'in de aralarında bulunduğu 53 kişinin tutukluluğunun ise devamına karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ibb-davasinda-29-supheli-hakkinda-ek-iddianame-1108866350.html

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), resul emrah şahan, mehmet murat çalık, mehmet pehlivan, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı