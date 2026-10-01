https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/ibb-davasi-4-isim-tahliye-oldu-1109207903.html
İBB davası: 4 isim tahliye oldu
İBB davası: 4 isim tahliye oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk davasında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 4 sanığın tahliyesine karar verdi. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T18:47+0300
2026-10-01T18:47+0300
2026-10-01T18:47+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
resul emrah şahan
mehmet murat çalık
mehmet pehlivan
ekrem i̇mamoğlu
ekrem i̇mamoğlu gözaltı
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Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 57'si tutuklu 435 kişinin yargılandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının ikinci duruşması görüldü.Aylık tutukluluk incelemesi kapsamında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Sinan Sepetçi, Turgay Tokdemir, Ceyhun Avşar ve Hasan Tahsin'in tahliyesine karar verdi.Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mehmet Pehlivan, Aykut Erdoğdu ve Ramazan Gülten'in de aralarında bulunduğu 53 kişinin tutukluluğunun ise devamına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ibb-davasinda-29-supheli-hakkinda-ek-iddianame-1108866350.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), resul emrah şahan, mehmet murat çalık, mehmet pehlivan, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), resul emrah şahan, mehmet murat çalık, mehmet pehlivan, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı
İBB davası: 4 isim tahliye oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk davasında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 4 sanığın tahliyesine karar verdi.
Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 57'si tutuklu 435 kişinin yargılandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının ikinci duruşması görüldü.
Aylık tutukluluk incelemesi kapsamında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Sinan Sepetçi, Turgay Tokdemir, Ceyhun Avşar ve Hasan Tahsin'in tahliyesine karar verdi.
Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mehmet Pehlivan, Aykut Erdoğdu ve Ramazan Gülten'in de aralarında bulunduğu 53 kişinin tutukluluğunun ise devamına karar verildi.