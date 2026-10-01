Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı hegemonyasının sona ermesiyle birlikte dünyadaki durum daha iyi yönde değişecek
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/ibb-davasi-4-isim-tahliye-oldu-1109207903.html
İBB davası: 4 isim tahliye oldu
İBB davası: 4 isim tahliye oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk davasında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 4 sanığın tahliyesine karar verdi. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T18:47+0300
2026-10-01T18:47+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
resul emrah şahan
mehmet murat çalık
mehmet pehlivan
ekrem i̇mamoğlu
ekrem i̇mamoğlu gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096822766_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46fa29840cbf6fd39ae989cabb1ac271.jpg
Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 57'si tutuklu 435 kişinin yargılandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının ikinci duruşması görüldü.Aylık tutukluluk incelemesi kapsamında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Sinan Sepetçi, Turgay Tokdemir, Ceyhun Avşar ve Hasan Tahsin'in tahliyesine karar verdi.Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mehmet Pehlivan, Aykut Erdoğdu ve Ramazan Gülten'in de aralarında bulunduğu 53 kişinin tutukluluğunun ise devamına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ibb-davasinda-29-supheli-hakkinda-ek-iddianame-1108866350.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096822766_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5eabdf8a295136869bb002168a078be9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), resul emrah şahan, mehmet murat çalık, mehmet pehlivan, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), resul emrah şahan, mehmet murat çalık, mehmet pehlivan, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı

İBB davası: 4 isim tahliye oldu

18:47 01.10.2026
© AAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© AA
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk davasında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 4 sanığın tahliyesine karar verdi.
Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 57'si tutuklu 435 kişinin yargılandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının ikinci duruşması görüldü.
Aylık tutukluluk incelemesi kapsamında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Sinan Sepetçi, Turgay Tokdemir, Ceyhun Avşar ve Hasan Tahsin'in tahliyesine karar verdi.
Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mehmet Pehlivan, Aykut Erdoğdu ve Ramazan Gülten'in de aralarında bulunduğu 53 kişinin tutukluluğunun ise devamına karar verildi.
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
TÜRKİYE
İBB davasında 29 şüpheli hakkında ek iddianame
18 Eylül, 21:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала