https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/ibb-davasinda-29-supheli-hakkinda-ek-iddianame-1108866350.html

İBB davasında 29 şüpheli hakkında ek iddianame

İBB davasında 29 şüpheli hakkında ek iddianame

Sputnik Türkiye

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale sistemi kurularak ihalelere fesat karıştırıldığı... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T21:34+0300

2026-09-18T21:34+0300

2026-09-18T21:34+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ağaç, i̇l kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu

iddianame

ekrem i̇mamoğlu

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.Soruşturma kapsamında hazırlanan 195 sayfalık ek iddianamede, 29 şüpheliye yönelik 12 eyleme yer verildi. İddianamede, Ağaç ve Peyzaj AŞ'de görev yapan bazı örgüt üyelerinin şirketten iş alan kişilerden rüşvet aldığı ve rüşvet veren firmaların daha fazla ihale almasının sağlandığı öne sürüldü.Alımlarda açık ihale usulünün uygulanmadığı, doğrudan temin ve 4734 sayılı Kanun'un 3/g maddesi kapsamındaki istisnai yöntemlerle yalnızca belirlenen firmaların davet edildiği iddia edilen iddianamede, bu uygulamalarla firmaların eşit şartlarda yarışmasının ve kamu yararına uygun teklifin belirlenmesinin engellendiği belirtildi.Birleştirme talepli hazırlanan ek iddianame, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının görüldüğü İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ekrem-imamogluna-2-yil-1-ay-hapis-cezasi-ve-siyasi-yasak-1108695354.html

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ağaç, i̇l kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu, iddianame, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı