https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-fon-aciklamasi-en-kisa-surede-odeme-icin-adim-atiliyor-1109195993.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten fon açıklaması: 'En kısa sürede ödeme için adım atılıyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten fon açıklaması: 'En kısa sürede ödeme için adım atılıyor'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek fon krizine ilişkin "Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T13:57+0300

2026-10-01T13:57+0300

2026-10-01T14:02+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

fon

fon soruşturması

spk

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon krizine dair değerlendirme yaptı.Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Şimşek şunları söyledi:'Zorlu koşullara rağmen enflasyondaki düşüş sürüyor''Daha dayanıklı olacak'Bkan Şimşek ayrıca "Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır." ifadelerini de kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/borsa-istanbulda-sert-dususler-fon-krizinden-gecmisteki-10-buyuk-kirilmaya-1109189234.html

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, fon, fon soruşturması, spk