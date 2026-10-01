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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten fon açıklaması: 'En kısa sürede ödeme için adım atılıyor'
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten fon açıklaması: 'En kısa sürede ödeme için adım atılıyor'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek fon krizine ilişkin "Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
fon
fon soruşturması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon krizine dair değerlendirme yaptı.Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Şimşek şunları söyledi:'Zorlu koşullara rağmen enflasyondaki düşüş sürüyor''Daha dayanıklı olacak'Bkan Şimşek ayrıca "Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır." ifadelerini de kullandı.
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, fon, fon soruşturması, spk
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, fon, fon soruşturması, spk

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten fon açıklaması: 'En kısa sürede ödeme için adım atılıyor'

13:57 01.10.2026 (güncellendi: 14:02 01.10.2026)
© Betül AbalıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© Betül Abalı
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek fon krizine ilişkin "Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon krizine dair değerlendirme yaptı.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Şimşek şunları söyledi:

"Kurumlarımız, sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor. Adalet Bakanlığımız, yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor."

'Zorlu koşullara rağmen enflasyondaki düşüş sürüyor'

"Zorlu küresel koşullara ve savaşa rağmen ekonomimizin dayanıklılığı devam ediyor. Yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüş sürüyor. Büyümemiz, ticaret ortaklarımızın yaklaşık 2 katı olup cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,6 ile sürdürülebilir seviyededir. Uzun dönem ortalaması yüzde 20 olan brüt dış finansman ihtiyacının GSYH’ye oranı yüzde 16 seviyesinde, brüt dış borcun milli gelire oranı ise yüzde 32 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5’in oldukça altındadır. Bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı, kamu borcunun GSYH’ye oranı ise yüzde 22 ile gelişmekte olan ülkelerin üçte biri düzeyindedir. Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. "

'Daha dayanıklı olacak'

Bkan Şimşek ayrıca "Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır." ifadelerini de kullandı.
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
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