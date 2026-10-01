https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/borsa-istanbulda-sert-dususler-fon-krizinden-gecmisteki-10-buyuk-kirilmaya-1109189234.html

Borsa İstanbul’da sert düşüşler: Fon krizinden geçmişteki 10 büyük kırılmaya

Borsa İstanbul’da sert düşüşler: Fon krizinden geçmişteki 10 büyük kırılmaya

Sputnik Türkiye

Fon krizinde 131 fon tasfiye kapsamına alınırken, SPK bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğunu açıkladı. Soruşturma 26 hisseye uzanırken, kamuoyu... 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T12:50+0300

2026-10-01T12:50+0300

2026-10-01T12:50+0300

ekonomi̇

fon

borsa i̇stanbul

mustafa sandal

melis sütşurup sandal

i̇lyas kaya

sermaye piyasası kurulu (spk)

gezi parkı

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Sermaye piyasasında son dönemde yaşanan gelişmeler, bazı yatırım fonlarında ortaya çıkan ödeme ve likidite sorunları, fonların tasfiyesine yönelik kararlar ve devam eden soruşturmalarla gündeme geldi. Bu süreçte Pusula Portföy, bazı yatırım fonlarında katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu açıklarken, Tera Portföy'de de bazı fonların iade ödemelerinde temerrüt yaşandı. Pusula Portföy'ün 15 Eylül tarihli KAP bildiriminde bazı fonların katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğu ve ilgili fon hesaplarına ilişkin aracı kurumlarla mutabakat ve likidite yönetimi sürecinin devam ettiği belirtildi. Tera Portföy de 16 Eylül'de bazı fonlarında katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğunu duyurdu.Borsa İstanbul'daki düşüş 16 Eylül Çarşamba günü hızlanırken, BIST 100 endeksi günü yüzde 5,54 kayıpla 13 bin 122,58 puandan tamamladı. Gün içinde değer kaybının yüzde 6'yı aşması üzerine Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girdi.Finansal İstikrar Komitesi, 17 Eylül'deki toplantısının ardından piyasalardaki hareketliliğin “sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından” kaynaklandığının değerlendirildiğini açıkladı.Bakan Şimşek: Genele yayılmış sistemik risk yokHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaşananların temelinde “sınırlı sayılan fonlardaki kredi ve likidite problemi” bulunduğunu belirterek, “Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok” dedi. Şimşek, 2025'in sonlarında bu alanda sorun yaşanabileceğine ilişkin kaygılar üzerine çalışma başlatıldığını, ağustos sonunda yeni fon rehberinin devreye alındığını ve “çok sınırlı sayıda” fonda piyasa bozucu eylemler bulunduğunu ifade etti.SPK'nın aldığı kararlarla 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fon tasfiye kapsamına alındı. Şimşek, bu fonların toplam fon piyasasının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğunu ve tasfiye kararının fonlarda hiçbir varlık bulunmadığı anlamına gelmediğini belirtti. SPK ise Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre söz konusu 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğunu açıkladı.Soruşturma 26 hisseye uzandıFonlara ilişkin gelişmeler adli soruşturmalara da konu oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi; yöneticilerin 2024'ten bugüne yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.Adalet Bakanı Akın Gürlek, 30 Eylül'de soruşturmalardaki beşinci dalga operasyonda 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini; bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını, 56 şüphelinin tutuklandığını ve 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. Gürlek ayrıca soruşturmaların mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı olmadığını belirterek, “spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedindeki hareketlerin” ayrıntılı şekilde incelendiğini, kısa sürede olağan dışı oranlarda kazanç sağlayan kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantılarının da araştırıldığını bildirdi.Mustafa Sandal'ın eşi hakkında işlemSoruşturma kapsamında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına el konulduğu ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiye kapsamındaki fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 lira çektiği yönündeki iddia kamuoyuna yansırken, Mustafa Sandal ve eşi bu iddiayı ayrı ayrı yanıtladı.Fatma Betül Sayan Kaya için mal varlığı kararıEski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara gönderildi.Kaya ve eşi hakkında Özata Denizcilik hisseleri üzerinden 63 milyon 359 bin lira yatırıp 1 milyar 344 milyon lira çektiği, İlyas Kaya'nın ise 99 milyon 687 bin lira yatırıp 826 milyon lira çektiği yönünde iddialar gündeme geldi. Bu iddialara göre Kaya çiftiyle ilgili söz konusu tutarların toplamı yaklaşık 2,17 milyar lira oldu. Söz konusu rakamlar kamuoyuna yansıyan iddialar olarak aktarılırken, Kaya 26 Eylül'de AK Parti'deki görevlerinden affını istediğini açıkladı.Borsa İstanbul'daki sert düşüşler yeniden gündemdeSon gelişmeler Borsa İstanbul'daki sert düşüşleri yeniden gündeme taşırken, BIST 100 endeksi geçmişte de siyasi, ekonomik ve küresel gelişmelerin etkisiyle önemli kayıplar yaşadı. Peki, Borsa İstanbul tarihindeki en sert düşüşler ne zaman yaşandı, BIST 100 hangi tarihlerde ne kadar değer kaybetti?

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Gizay Çelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089783195_0:0:1784:1785_100x100_80_0_0_6131c05b6311899a4284e9c9f3e8494c.jpg

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