https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/bm-pakistanin-afganistana-hava-saldirilarinda-cogu-cocuk-10-sivil-oldu-1109206851.html
BM: Pakistan'ın Afganistan'a hava saldırılarında çoğu çocuk 10 sivil öldü
BM: Pakistan'ın Afganistan'a hava saldırılarında çoğu çocuk 10 sivil öldü
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler, Pakistan'ın Afganistan'ın Kunar ve Helmand eyaletlerine düzenlediği hava saldırılarında çoğu çocuk 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 9... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
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Birleşmiş Milletler (BM), Pakistan'ın Afganistan'a düzenlediği hava saldırılarında çoğu çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurdu.BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Pakistan'ın dün gece saatlerinde Afganistan'ın Kunar ve Helmand eyaletlerine düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.Açıklamada, saldırılarda çoğu çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin yaralandığı bildirildi.Pakistan, 22 'teröristin' öldürüldüğünü açıkladıPakistan Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada 'güvenilir istihbarata' dayanılarak Afganistan'da 'terör kamplarına ve sığınaklarına' hava saldırıları düzenlendiği duyuruldu.Açıklamada, saldırılarda 22 'teröristin' öldürüldüğü, 'kollateral (ikincil) hasarın' önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/abd-12-yillik-misyonun-sonrasinda-iraka-saldiri-olasiligini-goz-ardi-etmiyor-1109197653.html
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pakistan, afganistan, unama, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
pakistan, afganistan, unama, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
BM: Pakistan'ın Afganistan'a hava saldırılarında çoğu çocuk 10 sivil öldü
Birleşmiş Milletler, Pakistan'ın Afganistan'ın Kunar ve Helmand eyaletlerine düzenlediği hava saldırılarında çoğu çocuk 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Pakistan ise saldırılarda 22 'teröristin' öldürüldüğünü bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM), Pakistan'ın Afganistan'a düzenlediği hava saldırılarında çoğu çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurdu.
BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Pakistan'ın dün gece saatlerinde Afganistan'ın Kunar ve Helmand eyaletlerine düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, saldırılarda çoğu çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Pakistan, 22 'teröristin' öldürüldüğünü açıkladı
Pakistan Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada 'güvenilir istihbarata' dayanılarak Afganistan'da 'terör kamplarına ve sığınaklarına' hava saldırıları düzenlendiği duyuruldu.
Açıklamada, saldırılarda 22 'teröristin' öldürüldüğü, 'kollateral (ikincil) hasarın' önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.
Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid
ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pakistan'ın iki eyalete hava saldırısı düzenlediğini belirterek, "Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Afgan sivil yaşamını yitirirken 11 kişi de yaralanmıştır."
ifadesini kullandı.