Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/abd-12-yillik-misyonun-sonrasinda-iraka-saldiri-olasiligini-goz-ardi-etmiyor-1109197653.html
ABD, 12 yıllık misyonun sonrasında Irak'a saldırı olasılığını göz ardı etmiyor
ABD, 12 yıllık misyonun sonrasında Irak'a saldırı olasılığını göz ardı etmiyor
Sputnik Türkiye
ABD ordusunun 12 yıldır süren ‘Doğal Kararlılık Operasyonu’ sonrasında da Irak topraklarına saldırılar düzenleme olasılığını göz ardı etmediği öğrenildi. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T14:15+0300
2026-10-01T14:15+0300
dünya
abd
abd
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
centcom
irak
suriye
haberler
washington post
ürdün
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/01/1109196769_0:60:1181:724_1920x0_80_0_0_b529fcb644ced7ac37964e5424812226.png
The Washington Post'un bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu 12 yıldır devam eden ‘Doğal Kararlılık Operasyonu’ sonrasında bile Irak topraklarına saldırılar düzenleme olasılığını göz ardı etmiyor.ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) verdiği bilgiye göre, söz konusu görev gücü Suriye'deki militanlarla mücadele etmek üzere Ürdün'e transfer edilecek. Yetkili, Amerikan birliklerine veya Washington'un çıkarlarına yönelik bir tehdit oluşması durumunda ise ABD'nin oradan Irak'a saldırılar düzenleyebileceğini belirtti.ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) daha önce ABD ve müttefiklerinin Irak'taki Doğal Kararlılık Operasyonu'nu resmen sonlandırdığını duyurmuştu. Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ise koalisyon güçlerinin çekilmesinin ‘terörle mücadelenin sona erdiği anlamına gelmediğini’, aksine ‘Bağdat'ın ülkenin güvenliği ve istikrarından bizzat sorumlu olacağı bir aşamaya geçişi ifade ettiğini’ vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/trump-amerikan-askerlerinin-iraktan-ayrildigini-duyurmaktan-memnuniyet-duyuyorum-1109177046.html
abd
irak
suriye
ürdün
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/01/1109196769_70:0:1113:782_1920x0_80_0_0_8da692add45af68b88f12a518bbce2bb.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), centcom, irak, suriye, haberler, washington post, ürdün, doğal kararlılık operayonu, pentagon, savaş bakanlığı
abd, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), centcom, irak, suriye, haberler, washington post, ürdün, doğal kararlılık operayonu, pentagon, savaş bakanlığı

ABD, 12 yıllık misyonun sonrasında Irak'a saldırı olasılığını göz ardı etmiyor

14:15 01.10.2026
© U.S. Army / Staff Sgt. Quince LanfordAmerikan askerleri Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nde
Amerikan askerleri Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© U.S. Army / Staff Sgt. Quince Lanford
Abone ol
ABD ordusunun 12 yıldır süren ‘Doğal Kararlılık Operasyonu’ sonrasında da Irak topraklarına saldırılar düzenleme olasılığını göz ardı etmediği öğrenildi.
The Washington Post'un bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu 12 yıldır devam eden ‘Doğal Kararlılık Operasyonu’ sonrasında bile Irak topraklarına saldırılar düzenleme olasılığını göz ardı etmiyor.
ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) verdiği bilgiye göre, söz konusu görev gücü Suriye'deki militanlarla mücadele etmek üzere Ürdün'e transfer edilecek. Yetkili, Amerikan birliklerine veya Washington'un çıkarlarına yönelik bir tehdit oluşması durumunda ise ABD'nin oradan Irak'a saldırılar düzenleyebileceğini belirtti.
ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) daha önce ABD ve müttefiklerinin Irak'taki Doğal Kararlılık Operasyonu'nu resmen sonlandırdığını duyurmuştu. Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ise koalisyon güçlerinin çekilmesinin ‘terörle mücadelenin sona erdiği anlamına gelmediğini’, aksine ‘Bağdat'ın ülkenin güvenliği ve istikrarından bizzat sorumlu olacağı bir aşamaya geçişi ifade ettiğini’ vurgulamıştı.
ABD ordusu Irak'ta - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
DÜNYA
Trump: Amerikan askerlerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum
Dün, 21:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала