https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/abd-12-yillik-misyonun-sonrasinda-iraka-saldiri-olasiligini-goz-ardi-etmiyor-1109197653.html

ABD, 12 yıllık misyonun sonrasında Irak'a saldırı olasılığını göz ardı etmiyor

ABD, 12 yıllık misyonun sonrasında Irak'a saldırı olasılığını göz ardı etmiyor

Sputnik Türkiye

ABD ordusunun 12 yıldır süren ‘Doğal Kararlılık Operasyonu’ sonrasında da Irak topraklarına saldırılar düzenleme olasılığını göz ardı etmediği öğrenildi. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T14:15+0300

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The Washington Post'un bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu 12 yıldır devam eden ‘Doğal Kararlılık Operasyonu’ sonrasında bile Irak topraklarına saldırılar düzenleme olasılığını göz ardı etmiyor.ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) verdiği bilgiye göre, söz konusu görev gücü Suriye'deki militanlarla mücadele etmek üzere Ürdün'e transfer edilecek. Yetkili, Amerikan birliklerine veya Washington'un çıkarlarına yönelik bir tehdit oluşması durumunda ise ABD'nin oradan Irak'a saldırılar düzenleyebileceğini belirtti.ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) daha önce ABD ve müttefiklerinin Irak'taki Doğal Kararlılık Operasyonu'nu resmen sonlandırdığını duyurmuştu. Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ise koalisyon güçlerinin çekilmesinin ‘terörle mücadelenin sona erdiği anlamına gelmediğini’, aksine ‘Bağdat'ın ülkenin güvenliği ve istikrarından bizzat sorumlu olacağı bir aşamaya geçişi ifade ettiğini’ vurgulamıştı.

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