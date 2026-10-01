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Alanya'da ünlü gece kulübü yandı: Kullanılamaz hale geldi
Alanya'da ünlü gece kulübü yandı: Kullanılamaz hale geldi
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesinde gece kulübünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T13:30+0300
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antalya
gece kulübü
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Antalya'da dün gece saatlerinde yat limanında bulunan bir gece kulübünde yangın çıktı.Yangın sebebi bilinmiyorDinek Mahallesi Yat Limanı'nda faaliyet gösteren gece kulübünde henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.İşletmeden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İşletme kullanılamaz hale geldiEkiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında gece kulübü kullanılamaz hale geldi.Yangının çıktığı saatte gece kulübünde kimsenin bulunmadığı belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kastamonuda-koy-yangini-ahsap-evdeki-yangin-7-eve-daha-sicradi-ekipler-bolgede-1108955983.html
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antalya, gece kulübü, yangın
antalya, gece kulübü, yangın

Alanya'da ünlü gece kulübü yandı: Kullanılamaz hale geldi

13:30 01.10.2026
gece kulübü yangını
gece kulübü yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
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Antalya'nın Alanya ilçesinde gece kulübünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'da dün gece saatlerinde yat limanında bulunan bir gece kulübünde yangın çıktı.

Yangın sebebi bilinmiyor

Dinek Mahallesi Yat Limanı'nda faaliyet gösteren gece kulübünde henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.
İşletmeden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İşletme kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında gece kulübü kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıktığı saatte gece kulübünde kimsenin bulunmadığı belirlendi.
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