https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/alanyada-unlu-gece-kulubu-yandi-kullanilamaz-hale-geldi-1109194241.html

Alanya'da ünlü gece kulübü yandı: Kullanılamaz hale geldi

Alanya'da ünlü gece kulübü yandı: Kullanılamaz hale geldi

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece kulübünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T13:30+0300

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2026-10-01T13:30+0300

türki̇ye

antalya

gece kulübü

yangın

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Antalya'da dün gece saatlerinde yat limanında bulunan bir gece kulübünde yangın çıktı.Yangın sebebi bilinmiyorDinek Mahallesi Yat Limanı'nda faaliyet gösteren gece kulübünde henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.İşletmeden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İşletme kullanılamaz hale geldiEkiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında gece kulübü kullanılamaz hale geldi.Yangının çıktığı saatte gece kulübünde kimsenin bulunmadığı belirlendi.

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