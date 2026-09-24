https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/bodrumda-yangin-ekipler-seferber-oldu-1109020400.html

Bodrum'da yangın: Ekipler seferber oldu

Bodrum'da yangın: Ekipler seferber oldu

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekipler çalışma başlattı. 24.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-24T22:34+0300

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türki̇ye

bodrum

muğla

muğla orman bölge müdürlüğü

muğla i̇l jandarma komutanlığı

muğla valiliği

yangın

yangın söndürme uçağı

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Peksimet Mahallesi İslamhaneleri mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürerken, gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kastamonuda-koy-yangini-ahsap-evdeki-yangin-7-eve-daha-sicradi-ekipler-bolgede-1108955983.html

türki̇ye

bodrum

muğla

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Sputnik Türkiye

bodrum, muğla, muğla orman bölge müdürlüğü, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla valiliği, yangın, yangın söndürme uçağı