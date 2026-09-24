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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/bodrumda-yangin-ekipler-seferber-oldu-1109020400.html
Bodrum'da yangın: Ekipler seferber oldu
Bodrum'da yangın: Ekipler seferber oldu
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekipler çalışma başlattı. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
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muğla valiliği
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yangın söndürme uçağı
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Peksimet Mahallesi İslamhaneleri mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürerken, gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kastamonuda-koy-yangini-ahsap-evdeki-yangin-7-eve-daha-sicradi-ekipler-bolgede-1108955983.html
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bodrum, muğla, muğla orman bölge müdürlüğü, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla valiliği, yangın, yangın söndürme uçağı
bodrum, muğla, muğla orman bölge müdürlüğü, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla valiliği, yangın, yangın söndürme uçağı

Bodrum'da yangın: Ekipler seferber oldu

22:34 24.09.2026
© AA / Ali BallıMuğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2026
© AA / Ali Ballı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekipler çalışma başlattı.
Peksimet Mahallesi İslamhaneleri mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürerken, gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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