https://anlatilaninotesi.com.tr/20260924/bodrumda-yangin-ekipler-seferber-oldu-1109020400.html
Bodrum'da yangın: Ekipler seferber oldu
Bodrum'da yangın: Ekipler seferber oldu
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekipler çalışma başlattı. 24.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-24T22:34+0300
2026-09-24T22:34+0300
2026-09-24T22:34+0300
türki̇ye
bodrum
muğla
muğla orman bölge müdürlüğü
muğla i̇l jandarma komutanlığı
muğla valiliği
yangın
yangın söndürme uçağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/18/1109020239_0:352:1206:1030_1920x0_80_0_0_e542ff7405dc5303ba4d63b23d96fb99.jpg
Peksimet Mahallesi İslamhaneleri mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürerken, gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kastamonuda-koy-yangini-ahsap-evdeki-yangin-7-eve-daha-sicradi-ekipler-bolgede-1108955983.html
türki̇ye
bodrum
muğla
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bodrum, muğla, muğla orman bölge müdürlüğü, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla valiliği, yangın, yangın söndürme uçağı
bodrum, muğla, muğla orman bölge müdürlüğü, muğla i̇l jandarma komutanlığı, muğla valiliği, yangın, yangın söndürme uçağı
Bodrum'da yangın: Ekipler seferber oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekipler çalışma başlattı.
Peksimet Mahallesi İslamhaneleri mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürerken, gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.