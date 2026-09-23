https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kastamonuda-koy-yangini-ahsap-evdeki-yangin-7-eve-daha-sicradi-ekipler-bolgede-1108955983.html
Kastamonu'da köy yangını: Ahşap evdeki yangın 7 eve daha sıçradı, ekipler bölgede
Kastamonu'da köy yangını: Ahşap evdeki yangın 7 eve daha sıçradı, ekipler bölgede
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T09:25+0300
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde yangın çıktı.Ahşap ev yanmaya başladı, 7 eve sıçradıİlçeye bağlı Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan 7 eve daha sıçradı.İhbar üzerine olay yerine İnebolu ve Devrekani ilçelerinden itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Alevlerin ormana sıçramaması için çaba gösteren ekipler, yangına müdahaleyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/balikesirde-orman-yangini-ekiplerin-havadan-ve-karadan-mudahalesi-suruyor-1108909648.html
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i̇nebolu, yangın, kastamonu
i̇nebolu, yangın, kastamonu
Kastamonu'da köy yangını: Ahşap evdeki yangın 7 eve daha sıçradı, ekipler bölgede
09:25 23.09.2026 (güncellendi: 10:41 23.09.2026)
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde yangın çıktı.
Ahşap ev yanmaya başladı, 7 eve sıçradı
İlçeye bağlı Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan 7 eve daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine İnebolu ve Devrekani ilçelerinden itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlerin ormana sıçramaması için çaba gösteren ekipler, yangına müdahaleyi sürdürüyor.