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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kastamonuda-koy-yangini-ahsap-evdeki-yangin-7-eve-daha-sicradi-ekipler-bolgede-1108955983.html
Kastamonu'da köy yangını: Ahşap evdeki yangın 7 eve daha sıçradı, ekipler bölgede
Kastamonu'da köy yangını: Ahşap evdeki yangın 7 eve daha sıçradı, ekipler bölgede
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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yangın
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde yangın çıktı.Ahşap ev yanmaya başladı, 7 eve sıçradıİlçeye bağlı Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan 7 eve daha sıçradı.İhbar üzerine olay yerine İnebolu ve Devrekani ilçelerinden itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Alevlerin ormana sıçramaması için çaba gösteren ekipler, yangına müdahaleyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/balikesirde-orman-yangini-ekiplerin-havadan-ve-karadan-mudahalesi-suruyor-1108909648.html
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i̇nebolu
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i̇nebolu, yangın, kastamonu
i̇nebolu, yangın, kastamonu

Kastamonu'da köy yangını: Ahşap evdeki yangın 7 eve daha sıçradı, ekipler bölgede

09:25 23.09.2026 (güncellendi: 10:41 23.09.2026)
© Özgür AlantorKastamonu'da köy yangını
Kastamonu'da köy yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© Özgür Alantor
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köyde yangın çıktı.

Ahşap ev yanmaya başladı, 7 eve sıçradı

İlçeye bağlı Deresökü köyünde Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan 7 eve daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine İnebolu ve Devrekani ilçelerinden itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Alevlerin ormana sıçramaması için çaba gösteren ekipler, yangına müdahaleyi sürdürüyor.
Balıkesir’de orman yangını: Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
TÜRKİYE
Balıkesir’de orman yangını: Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
21 Eylül, 14:55
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