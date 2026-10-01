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AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama
Sputnik Türkiye
AK Parti'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atandı. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T18:10+0300
2026-10-01T18:24+0300
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun atandığını duyurdu.Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından bu göreve getirilen Terzioğlu'nun atamasıyla AK Parti'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde değişikliğe gidilmiş oldu.Hülya Terzioğlu kimdir?Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, 1970'te Çorum'un Alaca ilçesinde doğdu. 1996'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Terzioğlu, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.Terzioğlu, İstanbul'da özel bir eğitim kurumunda uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2013'te Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalında öğretim üyeliğine başlayan Terzioğlu, akademik çalışmalarını sürdürüyor.Çeşitli kitap, makale, bildiri ve ansiklopedi maddeleri bulunan Terzioğlu, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya kurucu temsilciliği görevini de üstlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/fon-sorusturmasi-fatma-betul-sayan-kaya-ve-esinin-mal-varliklarina-dondurma-talebi-1109141804.html
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fatma betül sayan kaya, ak parti
fatma betül sayan kaya, ak parti

AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama

18:10 01.10.2026 (güncellendi: 18:24 01.10.2026)
© Fotoğraf : sosyal medyaHülya Terzioğlu
Hülya Terzioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
© Fotoğraf : sosyal medya
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AK Parti'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun atandığını duyurdu.
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından bu göreve getirilen Terzioğlu'nun atamasıyla AK Parti'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde değişikliğe gidilmiş oldu.

Hülya Terzioğlu kimdir?

Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, 1970'te Çorum'un Alaca ilçesinde doğdu. 1996'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Terzioğlu, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.
Terzioğlu, İstanbul'da özel bir eğitim kurumunda uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2013'te Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalında öğretim üyeliğine başlayan Terzioğlu, akademik çalışmalarını sürdürüyor.
Çeşitli kitap, makale, bildiri ve ansiklopedi maddeleri bulunan Terzioğlu, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya kurucu temsilciliği görevini de üstlendi.
Fatma Betül Sayan Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
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