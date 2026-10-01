https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-yazicidan-oglu-mustafa-yazici-hakkindaki-iddialara-yanit-1109215167.html
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan oğlu Mustafa Yazıcı hakkındaki iddialara yanıt
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan oğlu Mustafa Yazıcı hakkındaki iddialara yanıt
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oğlu Mustafa Yazıcı hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, oğlunun ticari işlemlerinin hukuka ve... 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T21:32+0300
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen oğlu Mustafa Yazıcı hakkındaki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Mustafa Yazıcı neden gözaltına alındı?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Borsa İstanbul'daki bazı hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla yürütülen mali soruşturma kapsamında Mustafa Yazıcı ifade verdi. Yazıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vermesinin ardından adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.Fon soruşturmasıFon soruşturmasında bazı hisselerdeki yükselişlerin yapay fiyat artışına işaret ettiği değerlendirildi. MASAK'a 17 Eylül'de gönderilen yazının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 56 kişi gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/fon-sorusturmasi-8-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1109211882.html
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hayati yazıcı, ak parti, siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı washington ofisi (seta dc), fon, fon soruşturması, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul anonim şirketi
hayati yazıcı, ak parti, siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı washington ofisi (seta dc), fon, fon soruşturması, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul anonim şirketi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan oğlu Mustafa Yazıcı hakkındaki iddialara yanıt
21:32 01.10.2026 (güncellendi: 21:40 01.10.2026)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oğlu Mustafa Yazıcı hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, oğlunun ticari işlemlerinin hukuka ve ahlaka uygunluğu konusunda kuşkusu olmadığını belirtti. Yazıcı, kendisine ve AK Parti'ye yönelik karalama girişimlerine izin vermeyeceklerini kaydetti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen oğlu Mustafa Yazıcı hakkındaki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Farik ve mümeyyiz olduğum günden bu yana temel ilke olarak kabul ettiğim hakkaniyet, hukuk, adalet ve helal-haram ayrımı her zaman değişmez ölçüm olmuştur. Merhum anne ve babamdan ve eğitim hayatımda ders aldığım tüm hocalarımdan edindiğim en önemli değerler bunlardır. Bu kavramların algılanan ve bilinen anlamları itibariyle hesap veremeyeceğim hiçbir eylem ve işlemim olmamıştır. Hukuk, kendi mecrasında hiçbir etki ve müdahale altında kalmadan işleyecektir. Gerçeklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkacağına inancım tamdır. Ancak birkaç hususu dile getirmek istiyorum: Yargısal faaliyetlerde karar mercii, tarafsız ve bağımsız yargıdır. İddiaların bütün yönleriyle araştırılması ve vatandaşlarımızın birikimlerinin korunması temel hedefimizdir. Sosyal medya unsurları, hüküm kurgulamaya kalkışmamalıdır. Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur. Gerçeklerin ortaya çıkmasından zerre kadar çekincem yoktur ancak bir itibar suikastine de asla ve asla müsaade etmem. Soruşturma bahane edilerek şahsımıza ve hazırlık evresinden bu yana kurucularından birisi olduğum AK Parti’mizi karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Siyaset anlayışımızın temeli milletimize karşı taşıdığımız sorumluluk ve temsil ettiğimiz değerlerdir. Dün olduğu gibi bugün de yolumuza başımız dik ve aynı kararlılıkla devam ediyoruz.
Mustafa Yazıcı neden gözaltına alındı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Borsa İstanbul'daki bazı hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla yürütülen mali soruşturma kapsamında Mustafa Yazıcı ifade verdi. Yazıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vermesinin ardından adli kontrol şartıyla yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
Fon soruşturmasında bazı hisselerdeki yükselişlerin yapay fiyat artışına işaret ettiği değerlendirildi. MASAK'a 17 Eylül'de gönderilen yazının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 56 kişi gözaltına alındı.