https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/fon-sorusturmasi-8-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1109211882.html
Fon soruşturması: 8 kişi hakkında tutuklama talebi
Fon soruşturması: 8 kişi hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-01T20:19+0300
2026-10-01T20:19+0300
2026-10-01T20:20+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.Soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 8'i tutuklanmaları, 5'i ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/tbmmde-yeni-yasama-yili-basliyor-cumhurbaskani-erdogan-konusma-yapiyor-1109197874.html
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fon, fon soruşturması, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul anonim şirketi
fon, fon soruşturması, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul anonim şirketi
Fon soruşturması: 8 kişi hakkında tutuklama talebi
20:19 01.10.2026 (güncellendi: 20:20 01.10.2026)
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 8'i tutuklanmaları, 5'i ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.