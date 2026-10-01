https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/fon-sorusturmasi-8-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1109211882.html

Fon soruşturması: 8 kişi hakkında tutuklama talebi

Fon soruşturması: 8 kişi hakkında tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T20:19+0300

2026-10-01T20:19+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.Soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 8'i tutuklanmaları, 5'i ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

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