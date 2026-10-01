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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/fon-sorusturmasi-8-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1109211882.html
Fon soruşturması: 8 kişi hakkında tutuklama talebi
Fon soruşturması: 8 kişi hakkında tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 01.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.Soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 8'i tutuklanmaları, 5'i ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/tbmmde-yeni-yasama-yili-basliyor-cumhurbaskani-erdogan-konusma-yapiyor-1109197874.html
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fon, fon soruşturması, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul anonim şirketi
fon, fon soruşturması, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul anonim şirketi

Fon soruşturması: 8 kişi hakkında tutuklama talebi

20:19 01.10.2026 (güncellendi: 20:20 01.10.2026)
gözaltı
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
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Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturmada gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 8'i tutuklanmaları, 5'i ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurul'a hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2026
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