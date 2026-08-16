https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/cristiano-ronaldo-futboldaki-son-yilim-olabilir-1108041433.html

Cristiano Ronaldo: Futboldaki son yılım olabilir

Cristiano Ronaldo: Futboldaki son yılım olabilir

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, bu sezonun futbol dünyasındaki son yılı olabileceğini söyledi. 16.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-16T17:54+0300

2026-08-16T17:54+0300

2026-08-16T17:54+0300

spor

cristiano ronaldo

futbol

futbol maçı

avrupa futbol şampiyonası

futbol antrenörü

portekiz

portekiz milli futbol takımı

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Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, bir dergiye verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu.25 yıllık futbol kariyerinin büyük fedakarlıklarla geçtiğini dile getiren Ronaldo, "Bu, futbol dünyasındaki son yılım olabilir ve geride büyük bir miras bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan futbolu bıraktığında hayatında büyük bir boşluk oluşacağını belirten Ronaldo, bu zamanı farklı aktivitelerle doldurmak istediğini dile getirdi.

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Sputnik Türkiye

cristiano ronaldo, futbol, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, futbol antrenörü, portekiz, portekiz milli futbol takımı