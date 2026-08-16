https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/cristiano-ronaldo-futboldaki-son-yilim-olabilir-1108041433.html
Cristiano Ronaldo: Futboldaki son yılım olabilir
Cristiano Ronaldo: Futboldaki son yılım olabilir
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, bu sezonun futbol dünyasındaki son yılı olabileceğini söyledi. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T17:54+0300
2026-08-16T17:54+0300
2026-08-16T17:54+0300
spor
cristiano ronaldo
futbol
futbol maçı
avrupa futbol şampiyonası
futbol antrenörü
portekiz
portekiz milli futbol takımı
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Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, bir dergiye verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu.25 yıllık futbol kariyerinin büyük fedakarlıklarla geçtiğini dile getiren Ronaldo, "Bu, futbol dünyasındaki son yılım olabilir ve geride büyük bir miras bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan futbolu bıraktığında hayatında büyük bir boşluk oluşacağını belirten Ronaldo, bu zamanı farklı aktivitelerle doldurmak istediğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/fenerbahceden-formasi-cikarilan-minik-taraftar-icin-aciklama-1108040577.html
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cristiano ronaldo, futbol, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, futbol antrenörü, portekiz, portekiz milli futbol takımı
cristiano ronaldo, futbol, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, futbol antrenörü, portekiz, portekiz milli futbol takımı
Cristiano Ronaldo: Futboldaki son yılım olabilir
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, bu sezonun futbol dünyasındaki son yılı olabileceğini söyledi.
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, bir dergiye verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu.
25 yıllık futbol kariyerinin büyük fedakarlıklarla geçtiğini dile getiren Ronaldo, "Bu, futbol dünyasındaki son yılım olabilir ve geride büyük bir miras bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan futbolu bıraktığında hayatında büyük bir boşluk oluşacağını belirten Ronaldo, bu zamanı farklı aktivitelerle doldurmak istediğini dile getirdi.