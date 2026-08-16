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Cristiano Ronaldo: Futboldaki son yılım olabilir
Cristiano Ronaldo: Futboldaki son yılım olabilir
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, bu sezonun futbol dünyasındaki son yılı olabileceğini söyledi. 16.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-16T17:54+0300
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cristiano ronaldo
futbol
futbol maçı
avrupa futbol şampiyonası
futbol antrenörü
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Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, bir dergiye verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu.25 yıllık futbol kariyerinin büyük fedakarlıklarla geçtiğini dile getiren Ronaldo, "Bu, futbol dünyasındaki son yılım olabilir ve geride büyük bir miras bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan futbolu bıraktığında hayatında büyük bir boşluk oluşacağını belirten Ronaldo, bu zamanı farklı aktivitelerle doldurmak istediğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260816/fenerbahceden-formasi-cikarilan-minik-taraftar-icin-aciklama-1108040577.html
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cristiano ronaldo, futbol, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, futbol antrenörü, portekiz, portekiz milli futbol takımı
cristiano ronaldo, futbol, futbol maçı, avrupa futbol şampiyonası, futbol antrenörü, portekiz, portekiz milli futbol takımı

Cristiano Ronaldo: Futboldaki son yılım olabilir

17:54 16.08.2026
© AA / Hakan AkgünPortekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2026
© AA / Hakan Akgün
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Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, bu sezonun futbol dünyasındaki son yılı olabileceğini söyledi.
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, bir dergiye verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu.
25 yıllık futbol kariyerinin büyük fedakarlıklarla geçtiğini dile getiren Ronaldo, "Bu, futbol dünyasındaki son yılım olabilir ve geride büyük bir miras bırakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan futbolu bıraktığında hayatında büyük bir boşluk oluşacağını belirten Ronaldo, bu zamanı farklı aktivitelerle doldurmak istediğini dile getirdi.
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