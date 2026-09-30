https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/koy-yolu-4-yasindaki-kursat-icin-asfaltlandi-artik-yurume-egzersizlerini-daha-rahat-yapiyor-1109162029.html

Köy yolu 4 yaşındaki Kürşat için asfaltlandı: Artık yürüme egzersizlerini daha rahat yapıyor

Köy yolu 4 yaşındaki Kürşat için asfaltlandı: Artık yürüme egzersizlerini daha rahat yapıyor

Sputnik Türkiye

Kastamonu'da yürüme zorluğu çeken 4 yaşındaki Kürşat Kılıçoğlu'nun daha rahat yürüme egzersizi yapabilmesi için toprak olan köy yolu asfaltlandı. 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T15:34+0300

2026-09-30T15:34+0300

2026-09-30T15:34+0300

yaşam

engelli

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Kastamonu Devrekani'de yaşayan yürüme ve duruş bozukluğu olan 4 yaşındaki Kürşat Kılıçoğlu'nun daha rahat yürüme egzersizi yapabilmesi için taş ve topraklı olan köy yolu asfaltlandı. Günde 4 saat özel ayakkabıyla yürümesi gerekiyorDoğuörcünler köyünde yaşayan ailesi, yürüme ve duruş bozukluğu olan Kürşat'ı yürüyebilmesi için fizik tedavi ve havuz seanslarına götürdü. Küçük çocuk, havuzda yapılan çalışmaların ardından yavaş yavaş yürümeye başladı. Gelişimi için günde 4 saat özel ayakkabılarla yürümesi gereken Kürşat'ın egzersiz yaptığı köy içindeki yolun taş ve topraklı olması çalışmalarını aksattı. Kürşat'ın sık sık düştüğünü ve bu nedenle yürümek istemediğini gören köy muhtarı Ünal Kılıçoğlu durumu yetkililere iletti. Kaymakamlık, valilik ve il özel idaresinin çalışmasıyla köydeki yollar asfaltlandı.Anne Nurten Kılıçoğlu, aldığı tedaviler sonrasında oğlunun yavaş yavaş da olsa yürüyüşünün geliştiğimi ama taşlı köy yolunda düşme korkusu nedeniyle yürümediğini anlattı. Anne Kılıçoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hastane için şehre gittiğimizde zorlanarak da olsa oğlum kendi başına yürümeye başlamıştı. Şehirde yürüyor ama yolların durumu nedeniyle düşeceğim korkusuyla köyde yürüyemiyordu. Bir gün hastaneye gittiğimizde yürürken bir videosunu çekip sosyal medyada paylaştım. Muhtarımız Ünal Kılıçoğlu aradı, 'Bu çocuk orada yürürken neden köyde yürüyemiyor' deyince ben de 'Köy yolları taşlı, çamurlu olduğu için düşüyor ve korktuğu için yürüyemiyor' dedim. O da yetkililerle görüşüp yolumuzun asfaltlanmasını sağladı." Şimdi hiç durmadan yürüyorÇok mutlu olduğunu anlatan Kılıçoğlu, şunları dile getirdi:"Asfalt yapıldığından beri Kürşat hiç durmadan yürüyor. Kendi başına yürüyebildiği için çok mutlu. Öz güveni yerine geldi. Mutluluğu yüzünden belli oluyor. Köy yeri burası, burada serbest, kimse yok, araba sınırlı sayıda geçiyor. Kendi başına yürüyebiliyor. Bu benim için çok büyük mutluluk. Bir anne için çocuğunun yürümesi paha biçilmez bir şey. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

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