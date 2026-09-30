https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/fon-sorusturmasi-5-firma-tsmfye-gecti--1109173391.html
Fon soruşturması: 5 firma TSMF'ye geçti
Fon soruşturması: 5 firma TSMF'ye geçti
Sputnik Türkiye
Tera Yatırım Bankası A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Destek Finans Faktoring A.Ş. ve Tera Finans Faktoring A.Ş.'nin... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T18:47+0300
2026-09-30T18:47+0300
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamuoyunda 'Fon Soruşturması' olarak bilinen süreç kapsamında 5 şirkete ilişkin alınan kararları açıkladı.TMSF'nin açıklamasına göre, BDDK'nın 30 Eylül 2026 tarihli kararları doğrultusunda Destek Finans Faktoring, Hedef Yatırım Bankası ve Tera Yatırım Bankası'ndaki belirli paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.Bu kapsamda Destek Finans Faktoring'in yüzde 99.99'u, Hedef Yatırım Bankası'nda Sibel Gökalp'in yüzde 10, Namık Kemal Gökalp'in yüzde 10, Hedef Holding'in yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın yüzde 30 oranındaki payları ile Tera Yatırım Bankası'nda Emre Tezmen'in yüzde 95 ve Oğuz Tezmen'in yüzde 0.01 oranındaki paylarına ilişkin ortaklık hakları TMSF tarafından kullanılacak.Açıklamada ayrıca Destek Holding'in Destek Finans Faktoring'deki yüzde 73.81 payının ve Emre Tezmen ile Oğuz Tezmen'in Tera Finans Faktoring'deki sırasıyla yüzde 53.01 ve yüzde 37 oranındaki paylarının, 6361 sayılı Kanun'da öngörülen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere 6 ay içinde devredilmesine karar verildiği belirtildi.Bu süre içinde devre konu paylara düşen oy haklarının da TMSF tarafından kullanılacağı bildirildi.
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tmsf, tera portföy, devir, devir-teslim töreni, devir teslim
Fon soruşturması: 5 firma TSMF'ye geçti
Tera Yatırım Bankası A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş., Destek Finans Faktoring A.Ş. ve Tera Finans Faktoring A.Ş.'nin yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verildi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamuoyunda 'Fon Soruşturması' olarak bilinen süreç kapsamında 5 şirkete ilişkin alınan kararları açıkladı.
TMSF'nin açıklamasına göre, BDDK'nın 30 Eylül 2026 tarihli kararları doğrultusunda Destek Finans Faktoring, Hedef Yatırım Bankası ve Tera Yatırım Bankası'ndaki belirli paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.
Bu kapsamda Destek Finans Faktoring'in yüzde 99.99'u, Hedef Yatırım Bankası'nda Sibel Gökalp'in yüzde 10, Namık Kemal Gökalp'in yüzde 10, Hedef Holding'in yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın yüzde 30 oranındaki payları ile Tera Yatırım Bankası'nda Emre Tezmen'in yüzde 95 ve Oğuz Tezmen'in yüzde 0.01 oranındaki paylarına ilişkin ortaklık hakları TMSF tarafından kullanılacak.
Açıklamada ayrıca Destek Holding'in Destek Finans Faktoring'deki yüzde 73.81 payının ve Emre Tezmen ile Oğuz Tezmen'in Tera Finans Faktoring'deki sırasıyla yüzde 53.01 ve yüzde 37 oranındaki paylarının, 6361 sayılı Kanun'da öngörülen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere 6 ay içinde devredilmesine karar verildiği belirtildi.
Bu süre içinde devre konu paylara düşen oy haklarının da TMSF tarafından kullanılacağı bildirildi.