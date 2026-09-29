https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/down-sendromlu-genc-kadin-hayatinin-askiyla-dunya-evine-girdi-turkiyede-ilklerden-biri-oldu--1109126542.html

Down sendromlu genç kadın, 'hayatının aşkıyla' dünya evine girdi: Türkiye'de ilklerden biri oldu

Down sendromlu genç kadın, 'hayatının aşkıyla' dünya evine girdi: Türkiye'de ilklerden biri oldu

Sputnik Türkiye

Down sendromlu 34 yaşındaki Betim Erçayan Terzi, 10 yıldır kendi evinde tek başına sürdürdüğü hayatının ardından 'hayatının aşkıyla' evlendi. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T15:15+0300

2026-09-29T15:15+0300

2026-09-29T15:15+0300

yaşam

i̇zmir

down sendromu

evlilik

down sendromlu betim erçayan terzi

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Türkiye'de ve dünyada nadir rastlanan bir evlilik hikayesinin başrolündeki down sendromlu Betim Erçayan Terzi, 10 yıldır tek başına sürdürdüğü yaşamının ardından dünya evine girdi. Aldığı eğitimler, ailesinin ilgi ve sevgisiyle 11 yıldır iş hayatında da olan genç kadın, evlilik için gerekli olan sağlık raporu, psikiyatrik değerlendirme ve zeka testi (WAIS) gibi resmi aşamaları tamamlayarak "evlenme ehliyeti" işlemlerini gerçekleştirdi. Genç kadın ailesinin ve sevdiklerinin katıldığı düğünde eşi Fikri Terzi ile mutluluklarını paylaştı. Tüm engelleri sevgiyle aştıİzmir'de düzenlenen düğün töreniyle Türkiye'de ve dünyada nadir görülen bir evlilik hikayesine adım atan Terzi çifti, hayatın karşılarına çıkardığı engelleri aşarak sevgi, bağımsızlık ve dayanışma üzerine yeni bir hayat kurmanın mutluluğunu yaşıyor.Aldığı eğitimler, ailesinin ilgi ve sevgisiyle bağımsızlığını kazanan, Türkiye Down Sendromu Derneği İş Koçu Destekli İstihdam Programı'yla 11 yıl önce iş hayatına başlayan Betim Erçayan Terzi, 10 yıldır da tamamen bağımsız olarak ayrı bir evde yaşamını sürdürüyor. Fikri Terzi ile tanışmasının ardından aralarında filizlenen aşk, Betim'in uzun süredir hayalini kurduğu yuva özlemini gerçeğe dönüştürdü. Birbirlerini tanıdıkça güçlenen ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, mutluluklarını ömür boyu birlikte sürdürme kararı aldı. Bu süreçte gerekli sağlık raporu, psikiyatrik değerlendirme ve zeka testi (WAIS) gibi resmi aşamaları tamamlayarak "evlenme ehliyeti" işlemlerini gerçekleştiren Betim Terzi, hukuken evlenebilmesi için gerekli şartları yerine getirdi. Terzi çifti, Karşıyaka'da aileleri ve sevdiklerinin katılımıyla düzenlenen düğün töreninde bir ömür boyu birlikte olmaya "evet" dedi. 10 yıldır tek başıma ayaktayım Yeni bir hayata adım attığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Betim Terzi, "Çok emek verdik. Ben Fikri'yle çok mutluyum. Hep beraber mutlu mesut geçiniyorum. İyi ki de evleniyorum. Aşkım o benim. Ben 10 yıldır tek başıma ayaktayım. Evde tek başıma yaşıyorum. Yemeği kendim yapıyorum, tatlıyı kendim yapıyorum, kahveyi kendim yapıyorum. Tek başıma her şeyi yapabiliyorum. Birçok işte çalıştım ve işime de devam ediyorum." sözleriyle mutluluğunu anlattı.Betim'le hayatını birleştiren Fikri Terzi de bu günü çok beklediğini belirterek, "Çok mutluyum. Yuva kurmayı çok istiyordu. En sonunda oldu. Betim'i çok seviyorum ve çok mutlu olacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.Aileler mutluluklarını paylaştıBetim'in annesi aynı zamanda Türkiye Down Sendromu Derneği İzmir Temsilcisi Ayten Erçayan da evlilik sürecinde yaşadıklarını anlattı. Kızının başarılı ve bağımsız bir birey olması için onu hep desteklediklerini söyleyen Erçayan, "Kızım 10 yıldır kendisi tek başına, bağımsız yaşıyor ve her şeyini kendisi yapıyor. Ona zaten güveniyorduk evlilik için. Belediyeye evlilik için başvurduğumuzda bizden heyet raporu istendi. Pek çok testten geçti. Psikiyatrik değerlendirme ve zeka testinden (WAIS) geçti. Tüm sonuçlar iyi oldu. E-devlet'e girip de 'evlenmek için herhangi bir sorun yoktur' yazısını görmek inanılmaz bir mutluluktu." diye konuştu.Evlilik sürecinin muhteşem bir tecrübe olduğunu anlatan Erçayan, "Bugün düğünümüz var ve her şey o kadar güzel gidiyor ki. Hem kızımın hem de Fikri'nin o temiz yürekleri sayesinde her şey çok iyi gidiyor. Çok gururluyum, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Pek çok duyguyu aynı anda yaşıyorum." dedi. Fikri Terzi'nin annesi Remziye Terzi ise oğlunun evlilik kararını ilk günden itibaren desteklediklerini belirterek, "Birbirlerini çok seviyorlar. Çok iyi anlaştılar. Tam birbirlerini buldular. Hep Betim gibi bir kızım, gelinim olsun istemiştim. Fikri çok temiz kalpli, iyi bir insan. Hiç kötülük düşünmeyen bir çocuk. Sonunda muratlarına erdiler. Biz de her zaman yanlarında olacağız." şeklinde konuştu. Betim'in babası Kubilay Erçayan'da hayatının en güzel gününü yaşadığını söyledi. Erçayan, kızının çok güçlü ve kararlı biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Bugün dünyanın en güzel günü. Tek kızım, canım, bir tanem evleniyor. Betim yaptığı her şeyi olağanüstü bir şekilde yaşayarak, duyarak, isteyerek gerçekleştirdi. Şu an onun en çok hayal ettiği gerçeklerden bir tanesini yaşıyor. Kendine güzel bir arkadaş buldu ve onu eş olarak kabul etti. Karar verirken de bizlerin de desteğiyle, bizleri de kendisi ikna ederek çok güzel bir süreç yaşadı. İnanın şu ana kadar yaşadığı tüm süreçleri de kendisi planladı ve kendi planladığı gibi gerçekleştirdi. Çok mutluyum."Türkiye tarihinde ilklerden olduTürkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen de düğüne katılarak, mutlu çiftin yanında oldu. Ekmen, evliliğin Türkiye tarihinde ilklerden olduğunu belirterek, "Down sendromlu bir kızım var ve biliyorum ki aileler hep bunu soruyor. Acaba evlenebilirler mi diye. Uygun şartlar olursa neden olmasın. Bunun en önemlisi de bence iki kişinin birbirini seviyor olması. Bu evlilik de bunun bir kanıtı." diye konuştu. Down sendromlu bireyler için en önemli aşamanın "bağımsız birey olabilme" olduğunu söyleyen Ekmen, "Betim çok uzun süredir çalışan, kendi ayakları üzerinde duran, kendi evinde yaşayan genç bir bağımsız birey ve kadın. Artık evlenerek de hayatına bir aile olma yolunda yeni bir sayfa açıyor ve biz de burada bunu onunla beraber tecrübe etmekten dolayı çok mutluyuz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/cocuklugundan-beri-avatara-benzetildi-uzayli-diye-dalga-geciyorlardi-ama-ben-yuzumden-memnunum-1107917685.html

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i̇zmir, down sendromu, evlilik, down sendromlu betim erçayan terzi