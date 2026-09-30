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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/konyaspor-filistin-milli-takimi-maci-hangi-kanalda-1109175320.html
Konyaspor-Filistin Milli Takımı maçı hangi kanalda?
Konyaspor-Filistin Milli Takımı maçı hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Konyaspor - Filistin maçı, Konya maçı hangi kanal, TRT Spor izle
2026-09-30T19:36+0300
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konyaspor
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filistin devleti
filistin bayrağı
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
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Konyaspor ve Filistin Milli Takımı, dostluk maçında karşı karşıya gelecek.30 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Filistin Milli Takımı'nı taşıyan otobüs Konya'da taraftarlar tarafından meşalelerle karşılanırken, maçın oynanacağı stat Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/turkcell-super-kupa-maclarinin-tarihleri-belli-oldu-1109163992.html
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Konyaspor-Filistin Milli Takımı maçı hangi kanalda?

19:36 30.09.2026 (güncellendi: 19:40 30.09.2026)
© AA / Evrim AydınKonyaspor-Filistin Milli Takımı maçı
Konyaspor-Filistin Milli Takımı maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AA / Evrim Aydın
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Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Konyaspor, Filistin Milli Takımı'nı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda konuk ediyor.
Konyaspor ve Filistin Milli Takımı, dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
30 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Filistin Milli Takımı'nı taşıyan otobüs Konya'da taraftarlar tarafından meşalelerle karşılanırken, maçın oynanacağı stat Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.
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