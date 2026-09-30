https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/konyaspor-filistin-milli-takimi-maci-hangi-kanalda-1109175320.html
Konyaspor-Filistin Milli Takımı maçı hangi kanalda?
Konyaspor-Filistin Milli Takımı maçı hangi kanalda?
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Konyaspor - Filistin maçı, Konya maçı hangi kanal, TRT Spor izle
2026-09-30T19:36+0300
2026-09-30T19:36+0300
2026-09-30T19:40+0300
türki̇ye
konya
konyaspor
filistin
filistin devleti
filistin bayrağı
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
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Konyaspor ve Filistin Milli Takımı, dostluk maçında karşı karşıya gelecek.30 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Filistin Milli Takımı'nı taşıyan otobüs Konya'da taraftarlar tarafından meşalelerle karşılanırken, maçın oynanacağı stat Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/turkcell-super-kupa-maclarinin-tarihleri-belli-oldu-1109163992.html
türki̇ye
konya
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Konyaspor-Filistin Milli Takımı maçı hangi kanalda?
19:36 30.09.2026 (güncellendi: 19:40 30.09.2026)
Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Konyaspor, Filistin Milli Takımı'nı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda konuk ediyor.
Konyaspor ve Filistin Milli Takımı, dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
30 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Filistin Milli Takımı'nı taşıyan otobüs Konya'da taraftarlar tarafından meşalelerle karşılanırken, maçın oynanacağı stat Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.