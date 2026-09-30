https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/konyaspor-filistin-milli-takimi-maci-hangi-kanalda-1109175320.html

Konyaspor-Filistin Milli Takımı maçı hangi kanalda?

Konyaspor-Filistin Milli Takımı maçı hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

Konyaspor - Filistin maçı, Konya maçı hangi kanal, TRT Spor izle

2026-09-30T19:36+0300

2026-09-30T19:36+0300

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türki̇ye

konya

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Konyaspor ve Filistin Milli Takımı, dostluk maçında karşı karşıya gelecek.30 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Filistin Milli Takımı'nı taşıyan otobüs Konya'da taraftarlar tarafından meşalelerle karşılanırken, maçın oynanacağı stat Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/turkcell-super-kupa-maclarinin-tarihleri-belli-oldu-1109163992.html

türki̇ye

konya

filistin

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