https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/turkcell-super-kupa-maclarinin-tarihleri-belli-oldu-1109163992.html
Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihleri belli oldu
Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihlerini duyurdu. 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T15:29+0300
2026-09-30T15:29+0300
2026-09-30T15:35+0300
spor
trendyol süper lig
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ziraat türkiye kupası
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Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihlerini belli oldu. Süper Kupa maçları ne zaman?Federasyonun açıklamasına göre yarı final müsabakaları, Bu yıl son kez 4 takımlaBu yıl son kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa'da 2025-26 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti TÜMOSAN Konyaspor ve geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Süper Lig'i ikinci tamamlayan Fenerbahçe karşılaşacak.Tarihler belli mi?Hangi eşleşmenin hangi tarihte oynanacağı kura çekimi sonucunda belirlenecek. Karşılaşmaların oynanacağı statlar ise daha sonra ilan edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/tff-turkiye-kupasinda-ceyrek-final-maclarinin-tarihini-degistirdi-1109031793.html
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trendyol süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası, ziraat türkiye kupası, fenerbahçe, konyaspor, galatasaray
trendyol süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası, ziraat türkiye kupası, fenerbahçe, konyaspor, galatasaray
Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihleri belli oldu
15:29 30.09.2026 (güncellendi: 15:35 30.09.2026)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihlerini duyurdu.
Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihlerini belli oldu.
Süper Kupa maçları ne zaman?
Federasyonun açıklamasına göre yarı final müsabakaları,
final maçı ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak.
Bu yıl son kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa'da 2025-26 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti TÜMOSAN Konyaspor ve geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Süper Lig'i ikinci tamamlayan Fenerbahçe karşılaşacak.
Hangi eşleşmenin hangi tarihte oynanacağı kura çekimi sonucunda belirlenecek. Karşılaşmaların oynanacağı statlar ise daha sonra ilan edilecek.