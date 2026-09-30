https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/turkcell-super-kupa-maclarinin-tarihleri-belli-oldu-1109163992.html

Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihleri belli oldu

Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihlerini duyurdu. 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T15:29+0300

2026-09-30T15:29+0300

2026-09-30T15:35+0300

spor

trendyol süper lig

türkiye futbol federasyonu (tff)

ziraat türkiye kupası

ziraat türkiye kupası

fenerbahçe

konyaspor

galatasaray

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Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihlerini belli oldu. Süper Kupa maçları ne zaman?Federasyonun açıklamasına göre yarı final müsabakaları, Bu yıl son kez 4 takımlaBu yıl son kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa'da 2025-26 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti TÜMOSAN Konyaspor ve geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Süper Lig'i ikinci tamamlayan Fenerbahçe karşılaşacak.Tarihler belli mi?Hangi eşleşmenin hangi tarihte oynanacağı kura çekimi sonucunda belirlenecek. Karşılaşmaların oynanacağı statlar ise daha sonra ilan edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/tff-turkiye-kupasinda-ceyrek-final-maclarinin-tarihini-degistirdi-1109031793.html

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trendyol süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), ziraat türkiye kupası, ziraat türkiye kupası, fenerbahçe, konyaspor, galatasaray