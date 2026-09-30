https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/fon-sorusturmasi-is-insani-cengiz-avci-hakkinda-yakalama-karari--1109144487.html
Fon soruşturması: İş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı
Fon soruşturması: İş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı
Sputnik Türkiye
Fon soruşturması kapsamında iş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarılırken, mal varlıklarına da tedbir uygulandı. Avcı'nın ODINE hisselerinden... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T00:21+0300
2026-09-30T00:21+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında iş insanı Cengiz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Avcı'nın banka hesapları ile taşınır ve taşınmazları dahil tespit edilen mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanmasına karar verildi.KAP kayıtlarında Avcı adına ODINE paylarına ilişkin çok sayıda alım-satım bildirimi bulunduğu belirtilirken, son bir yıllık dönemde bu hisseler üzerinden yaklaşık 15 milyar lira kazanç sağladığının tespit edildiği aktarıldı. NTV'nin haberine göre, bu tutarın yaklaşık 12 milyar lirasının aynı dönemde nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldığı ve Avcı'nın işlemlerin ardından yurt dışına çıktığının belirlendiği kaydedildi.Öte yandan, Avcı'nın Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'le yakın arkadaşlık ilişkisi bulunduğu da iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/fon-sorusturmasi-12-milyar-tllik-5-luks-villaya-el-konuldu-1109143845.html
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cengiz avcı, mustafa sarıgül, türkiye, fon, borsa, borsa i̇stanbul
cengiz avcı, mustafa sarıgül, türkiye, fon, borsa, borsa i̇stanbul
Fon soruşturması: İş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı
Fon soruşturması kapsamında iş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarılırken, mal varlıklarına da tedbir uygulandı. Avcı'nın ODINE hisselerinden yaklaşık 15 milyar lira kazanç sağladığı ve yurt dışına çıktığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında iş insanı Cengiz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Avcı'nın banka hesapları ile taşınır ve taşınmazları dahil tespit edilen mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanmasına karar verildi.
KAP kayıtlarında Avcı adına ODINE paylarına ilişkin çok sayıda alım-satım bildirimi bulunduğu belirtilirken, son bir yıllık dönemde bu hisseler üzerinden yaklaşık 15 milyar lira kazanç sağladığının tespit edildiği aktarıldı. NTV'nin haberine göre, bu tutarın yaklaşık 12 milyar lirasının aynı dönemde nakde çevrilerek sermaye piyasasından çıkarıldığı ve Avcı'nın işlemlerin ardından yurt dışına çıktığının belirlendiği kaydedildi.
Öte yandan, Avcı'nın Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'le yakın arkadaşlık ilişkisi bulunduğu da iddia edildi.