https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/fon-sorusturmasi-12-milyar-tllik-5-luks-villaya-el-konuldu-1109143845.html
Fon soruşturması: 1.2 milyar TL'lik 5 lüks villaya el konuldu
Fon soruşturması: 1.2 milyar TL'lik 5 lüks villaya el konuldu
Sputnik Türkiye
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait 1.2 milyar TL'lik 5 villaya tedbir uygulandı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T23:12+0300
2026-09-29T23:12+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen 5 lüks villaya el konuldu.Üçüncü kişiler adına kayıtlı olduğu belirlenen villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1.2 milyar lira olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/mustafa-sandalin-esi-melis-sandal-ve-cihan-sutsurupun-tum-mal-varliklarina-el-konuldu-1109142222.html
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türkiye, fon, borsa, borsa i̇stanbul, villa
Fon soruşturması: 1.2 milyar TL'lik 5 lüks villaya el konuldu
23:12 29.09.2026 (güncellendi: 23:30 29.09.2026)
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait 1.2 milyar TL'lik 5 villaya tedbir uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen 5 lüks villaya el konuldu.
Üçüncü kişiler adına kayıtlı olduğu belirlenen villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1.2 milyar lira olduğu öğrenildi.