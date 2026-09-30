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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/emlak-katilimdan-devir-aciklamasi-1109161884.html
Emlak Katılım'dan 'devir' açıklaması
Emlak Katılım'dan 'devir' açıklaması
Sputnik Türkiye
Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
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Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankasının paylarının devri için Rekabet Kurumuna başvurduTürkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemlerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklama yapıldı.İzin başvurusu yapıldıAçıklamada, şunlar ifade edildi:
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kamuyu aydınlatma platformu (kap), türkiye emlak katılım bankası, i̇stanbul
kamuyu aydınlatma platformu (kap), türkiye emlak katılım bankası, i̇stanbul

Emlak Katılım'dan 'devir' açıklaması

14:12 30.09.2026
© AARekabet Kurumu
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AA
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Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurumuna başvurdu.
Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankasının paylarının devri için Rekabet Kurumuna başvurdu
Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemlerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklama yapıldı.

İzin başvurusu yapıldı

Açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Bankamız tarafından daha önce 17 Eylül 2026 ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarını takiben Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ paylarının bankamıza devrine ilişkin işlemler kapsamında, 30 Eylül 2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusu yapılmıştır. Diğer izin ve onay süreçleri devam etmektedir."
kiralık sosyal konut - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
TÜRKİYE
Katılımevim ve Birevim için yeni gelişme: Başvurular yapıldı
25 Eylül, 10:18
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