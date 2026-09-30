https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/emlak-katilimdan-devir-aciklamasi-1109161884.html
Emlak Katılım'dan 'devir' açıklaması
Emlak Katılım'dan 'devir' açıklaması
Sputnik Türkiye
Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T14:12+0300
2026-09-30T14:12+0300
2026-09-30T14:12+0300
türki̇ye
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
türkiye emlak katılım bankası
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/04/1054430633_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9324dc96076a72796c7acabc9f46393c.jpg
Emlak Katılım, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankasının paylarının devri için Rekabet Kurumuna başvurduTürkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemlerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklama yapıldı.İzin başvurusu yapıldıAçıklamada, şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/katilimevim-ve-birevim-icin-yeni-gelisme-1109028743.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/04/1054430633_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_f58a132d7fb19f4f08e5c01b69e46f9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kamuyu aydınlatma platformu (kap), türkiye emlak katılım bankası, i̇stanbul
kamuyu aydınlatma platformu (kap), türkiye emlak katılım bankası, i̇stanbul
Emlak Katılım'dan 'devir' açıklaması
Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurumuna başvurdu.
Emlak Katılım
, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankasının paylarının
devri için Rekabet Kurumuna başvurdu
Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemlerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Bankamız tarafından daha önce 17 Eylül 2026 ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarını takiben Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ paylarının bankamıza devrine ilişkin işlemler kapsamında, 30 Eylül 2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusu yapılmıştır. Diğer izin ve onay süreçleri devam etmektedir."