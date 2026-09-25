https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/katilimevim-ve-birevim-icin-yeni-gelisme-1109028743.html

Katılımevim ve Birevim için yeni gelişme: Başvurular yapıldı

Katılımevim ve Birevim için yeni gelişme: Başvurular yapıldı

Sputnik Türkiye

Emlak Katılım'dan KAP'a yapılan açıklamada, Katılımevim ve Birevim'in devri için gerekli başvuruların yapıldığı duyuruldu. 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T10:18+0300

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türki̇ye

akın gürlek

türkiye

hazine

sermaye piyasası kurulu (spk)

katılımevim

emlak konut

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Fon soruşturması kapsamında satışı söz konusu olan Katılımevim ve Birevim şirketleri için Emlak Katılım Bankası gerekli otoritelere başvuru yaptı.Emlak Katılım ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedildi. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş, Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.’nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapıldı.İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasını takiben pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.NE olmuştu?Adalet Bakanı Akın Gürlek, Katılımevim payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıklamıştı.Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmanın yurttaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla çok yönlü sürdürüldüğünü' belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/emlak-katilim-katilimevim-ve-birevim-icin-satin-alma-gorusmelerine-basladi-1108826136.html

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akın gürlek, türkiye, hazine, sermaye piyasası kurulu (spk), katılımevim , emlak konut, ev