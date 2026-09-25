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Katılımevim ve Birevim için yeni gelişme: Başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim için yeni gelişme: Başvurular yapıldı
Sputnik Türkiye
Emlak Katılım'dan KAP'a yapılan açıklamada, Katılımevim ve Birevim'in devri için gerekli başvuruların yapıldığı duyuruldu. 25.09.2026, Sputnik Türkiye
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Fon soruşturması kapsamında satışı söz konusu olan Katılımevim ve Birevim şirketleri için Emlak Katılım Bankası gerekli otoritelere başvuru yaptı.Emlak Katılım ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedildi. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş, Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.’nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapıldı.İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasını takiben pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.NE olmuştu?Adalet Bakanı Akın Gürlek, Katılımevim payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıklamıştı.Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmanın yurttaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla çok yönlü sürdürüldüğünü' belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/emlak-katilim-katilimevim-ve-birevim-icin-satin-alma-gorusmelerine-basladi-1108826136.html
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akın gürlek, türkiye, hazine, sermaye piyasası kurulu (spk), katılımevim , emlak konut, ev
akın gürlek, türkiye, hazine, sermaye piyasası kurulu (spk), katılımevim , emlak konut, ev

Katılımevim ve Birevim için yeni gelişme: Başvurular yapıldı

10:18 25.09.2026
© Engin Zaferkiralık sosyal konut
kiralık sosyal konut - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
© Engin Zafer
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Emlak Katılım'dan KAP'a yapılan açıklamada, Katılımevim ve Birevim'in devri için gerekli başvuruların yapıldığı duyuruldu.
Fon soruşturması kapsamında satışı söz konusu olan Katılımevim ve Birevim şirketleri için Emlak Katılım Bankası gerekli otoritelere başvuru yaptı.
Emlak Katılım ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedildi. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş, Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.’nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapıldı.
İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasını takiben pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

NE olmuştu?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Katılımevim payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıklamıştı.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmanın yurttaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla çok yönlü sürdürüldüğünü' belirtti.
Emlak Katılım - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
EKONOMİ
Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim için satın alma görüşmelerine başladı
17 Eylül, 10:45
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