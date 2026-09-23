https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/sermaye-piyasasi-sorusturmasinda-11-ismin-mal-varligina-el-konuldu-1108973902.html

Sermaye piyasası soruşturmasında 11 ismin mal varlığına el konuldu

Sermaye piyasası soruşturmasında 11 ismin mal varlığına el konuldu

Sputnik Türkiye

İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında, aralarında Emre Tezmen ve Muhammed Yarız’ın da bulunduğu 11... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T16:45+0300

2026-09-23T16:45+0300

2026-09-23T16:45+0300

ekonomi̇

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masak

bülent uygun

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 11 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.Savcılık, aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da bulunduğu 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasını talep etti.Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüphelilerin mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyorSoruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın adliyedeki işlemleri devam ediyor.Ayrıca Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’deki (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı kapsamında yakalanan 20 şüphelinin de adliyedeki işlemleri sürüyor.MASAK’tan mali veriler talep edilmiştiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi; bu kişilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.Soruşturmada daha önce tutuklanan isimlerBaşsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/iski-duyurdu-istanbulda-10-mahallede-su-kesintisi-yapilacak-1108971674.html

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mal varlığı, sermaye, piyasa, mali, masak, bülent uygun