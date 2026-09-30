https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/belcika-savunma-bakani-avruya-icin-karanlik-bir-kis-olacak-derken-ulkesinin-butce-sikintisi-1109173193.html

Belçika Savunma Bakanı, 'Avruya için karanlık bir kış olacak' derken, ülkesinin 'bütçe sıkıntısı' olduğunu söyledi

Belçika Savunma Bakanı, 'Avruya için karanlık bir kış olacak' derken, ülkesinin 'bütçe sıkıntısı' olduğunu söyledi

Sputnik Türkiye

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin 'yıllarca savunma alanına yeterince yatırım yapmadığını' savundu ve Belçika'nın hali hazırda AB'deki en... 30.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-30T18:41+0300

2026-09-30T18:41+0300

2026-09-30T18:41+0300

savunma

avrupa

belçika

nato

hibrit savaş

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Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel'de Euronews tarafından düzenlenen Savunma ve Uzay Zirvesi'nde Belçika'nın savunma harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Stokların güncel ve mevcut tehditlere karşı uyumlu olması gerektiğini söyleyen Francken, Belçika'nın uzun yıllar savunma alanına yeterince yatırım yapmadığını, ancak ülkenin artık savunma harcamalarını artırdığını belirtti.NATO'nun kotası için 'kısa vadede gerçekçi değil' dediBelçika'nın halihazırda AB'deki en yüksek borç seviyelerinden birine ve en sıkıntılı bütçe durumlarından birine sahip olduğuna dikkati çeken Francken, buna rağmen hükümetin savunma harcamalarını artırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü kaydetti.Francken, diğer taraftan NATO'nun kotası olarak belirlenen GSYH'nin yüzde 5'inin savunmaya ayrılmasının Belçika açısından kısa vadede gerçekçi olmayacağını ekledi.

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