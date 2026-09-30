https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/belcika-savunma-bakani-avruya-icin-karanlik-bir-kis-olacak-derken-ulkesinin-butce-sikintisi-1109173193.html
Belçika Savunma Bakanı, 'Avruya için karanlık bir kış olacak' derken, ülkesinin 'bütçe sıkıntısı' olduğunu söyledi
Belçika Savunma Bakanı, 'Avruya için karanlık bir kış olacak' derken, ülkesinin 'bütçe sıkıntısı' olduğunu söyledi
Sputnik Türkiye
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin 'yıllarca savunma alanına yeterince yatırım yapmadığını' savundu ve Belçika'nın hali hazırda AB'deki en... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T18:41+0300
2026-09-30T18:41+0300
2026-09-30T18:41+0300
savunma
avrupa
belçika
nato
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Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel'de Euronews tarafından düzenlenen Savunma ve Uzay Zirvesi'nde Belçika'nın savunma harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Stokların güncel ve mevcut tehditlere karşı uyumlu olması gerektiğini söyleyen Francken, Belçika'nın uzun yıllar savunma alanına yeterince yatırım yapmadığını, ancak ülkenin artık savunma harcamalarını artırdığını belirtti.NATO'nun kotası için 'kısa vadede gerçekçi değil' dediBelçika'nın halihazırda AB'deki en yüksek borç seviyelerinden birine ve en sıkıntılı bütçe durumlarından birine sahip olduğuna dikkati çeken Francken, buna rağmen hükümetin savunma harcamalarını artırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü kaydetti.Francken, diğer taraftan NATO'nun kotası olarak belirlenen GSYH'nin yüzde 5'inin savunmaya ayrılmasının Belçika açısından kısa vadede gerçekçi olmayacağını ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/avrupada-dondurulan-rus-varliklari-uyarisi-ukraynaya-yardim-ile-finansal-intihar-arasindalar-1108771641.html
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avrupa, belçika, nato, hibrit savaş
avrupa, belçika, nato, hibrit savaş
Belçika Savunma Bakanı, 'Avruya için karanlık bir kış olacak' derken, ülkesinin 'bütçe sıkıntısı' olduğunu söyledi
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin 'yıllarca savunma alanına yeterince yatırım yapmadığını' savundu ve Belçika'nın hali hazırda AB'deki en sıkıntılı bütçelerden birine sahip olduğunu söylerken "Avrupa için karanlık bir kış olacak" dedi.
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel'de Euronews tarafından düzenlenen Savunma ve Uzay Zirvesi'nde Belçika'nın savunma harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Francken
, "Daha fazla stok bulundurmamız, üretimi artırmamız, üretimi ölçeklendirmemiz ve büyük bir sanayi altyapısına sahip olmamız gerekiyor. Her şeyin daha hızlı olması lazım. Önümüzdeki aylarda daha fazla hibrit tehdit eylemi olacak. Avrupa için karanlık bir kış olacak"
ifadelerini kullandı.
Stokların güncel ve mevcut tehditlere karşı uyumlu olması gerektiğini söyleyen Francken, Belçika'nın uzun yıllar savunma alanına yeterince yatırım yapmadığını, ancak ülkenin artık savunma harcamalarını artırdığını belirtti.
Francken
, "Bir zamanlar NATO sınıfının en kötü öğrencisiydik. Savunmaya Gayri Safi Yurt İçi Hasılamızın (GSYH) yüzde 1'ini ayırıyorduk. Savunma harcamalarını şimdiden iki katına çıkardık. Ancak 40 yıldır ihmal edilen bir şeyi 18 ayda telafi edemem."
ifadelerini kullandı.
NATO'nun kotası için 'kısa vadede gerçekçi değil' dedi
Belçika'nın halihazırda AB'deki en yüksek borç seviyelerinden birine ve en sıkıntılı bütçe durumlarından birine sahip olduğuna dikkati çeken Francken, buna rağmen hükümetin savunma harcamalarını artırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü kaydetti.
Francken, diğer taraftan NATO'nun kotası olarak belirlenen GSYH'nin yüzde 5'inin savunmaya ayrılmasının Belçika açısından kısa vadede gerçekçi olmayacağını ekledi.