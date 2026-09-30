Türkiye
SON DAKİKA | Fon soruşturması: 5 firma TSMF'ye geçti
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260930/belcika-savunma-bakani-avruya-icin-karanlik-bir-kis-olacak-derken-ulkesinin-butce-sikintisi-1109173193.html
Belçika Savunma Bakanı, 'Avruya için karanlık bir kış olacak' derken, ülkesinin 'bütçe sıkıntısı' olduğunu söyledi
Belçika Savunma Bakanı, 'Avruya için karanlık bir kış olacak' derken, ülkesinin 'bütçe sıkıntısı' olduğunu söyledi
Sputnik Türkiye
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin 'yıllarca savunma alanına yeterince yatırım yapmadığını' savundu ve Belçika'nın hali hazırda AB'deki en... 30.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-30T18:41+0300
2026-09-30T18:41+0300
savunma
avrupa
belçika
nato
hibrit savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1e/1109173034_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_bd4ecdd3dd78eed4f5c9481947d9f8e7.jpg
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel'de Euronews tarafından düzenlenen Savunma ve Uzay Zirvesi'nde Belçika'nın savunma harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Stokların güncel ve mevcut tehditlere karşı uyumlu olması gerektiğini söyleyen Francken, Belçika'nın uzun yıllar savunma alanına yeterince yatırım yapmadığını, ancak ülkenin artık savunma harcamalarını artırdığını belirtti.NATO'nun kotası için 'kısa vadede gerçekçi değil' dediBelçika'nın halihazırda AB'deki en yüksek borç seviyelerinden birine ve en sıkıntılı bütçe durumlarından birine sahip olduğuna dikkati çeken Francken, buna rağmen hükümetin savunma harcamalarını artırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü kaydetti.Francken, diğer taraftan NATO'nun kotası olarak belirlenen GSYH'nin yüzde 5'inin savunmaya ayrılmasının Belçika açısından kısa vadede gerçekçi olmayacağını ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/avrupada-dondurulan-rus-varliklari-uyarisi-ukraynaya-yardim-ile-finansal-intihar-arasindalar-1108771641.html
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1e/1109173034_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_380c18adb9b933e2fb41997a8e17ab63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, belçika, nato, hibrit savaş
avrupa, belçika, nato, hibrit savaş

Belçika Savunma Bakanı, 'Avruya için karanlık bir kış olacak' derken, ülkesinin 'bütçe sıkıntısı' olduğunu söyledi

18:41 30.09.2026
© AP Photo / Harry NakosBelçika Savunma Bakanı Theo Francken
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2026
© AP Photo / Harry Nakos
Abone ol
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin 'yıllarca savunma alanına yeterince yatırım yapmadığını' savundu ve Belçika'nın hali hazırda AB'deki en sıkıntılı bütçelerden birine sahip olduğunu söylerken "Avrupa için karanlık bir kış olacak" dedi.
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel'de Euronews tarafından düzenlenen Savunma ve Uzay Zirvesi'nde Belçika'nın savunma harcamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Francken, "Daha fazla stok bulundurmamız, üretimi artırmamız, üretimi ölçeklendirmemiz ve büyük bir sanayi altyapısına sahip olmamız gerekiyor. Her şeyin daha hızlı olması lazım. Önümüzdeki aylarda daha fazla hibrit tehdit eylemi olacak. Avrupa için karanlık bir kış olacak" ifadelerini kullandı.
Stokların güncel ve mevcut tehditlere karşı uyumlu olması gerektiğini söyleyen Francken, Belçika'nın uzun yıllar savunma alanına yeterince yatırım yapmadığını, ancak ülkenin artık savunma harcamalarını artırdığını belirtti.
Francken, "Bir zamanlar NATO sınıfının en kötü öğrencisiydik. Savunmaya Gayri Safi Yurt İçi Hasılamızın (GSYH) yüzde 1'ini ayırıyorduk. Savunma harcamalarını şimdiden iki katına çıkardık. Ancak 40 yıldır ihmal edilen bir şeyi 18 ayda telafi edemem." ifadelerini kullandı.

NATO'nun kotası için 'kısa vadede gerçekçi değil' dedi

Belçika'nın halihazırda AB'deki en yüksek borç seviyelerinden birine ve en sıkıntılı bütçe durumlarından birine sahip olduğuna dikkati çeken Francken, buna rağmen hükümetin savunma harcamalarını artırma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü kaydetti.
Francken, diğer taraftan NATO'nun kotası olarak belirlenen GSYH'nin yüzde 5'inin savunmaya ayrılmasının Belçika açısından kısa vadede gerçekçi olmayacağını ekledi.
Rusya-AB bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Avrupa’da dondurulan Rus varlıkları uyarısı: ‘Ukrayna'ya yardım ile finansal intihar arasındalar’
15 Eylül, 10:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала