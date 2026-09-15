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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/avrupada-dondurulan-rus-varliklari-uyarisi-ukraynaya-yardim-ile-finansal-intihar-arasindalar-1108771641.html
Avrupa’da dondurulan Rus varlıkları uyarısı: ‘Ukrayna'ya yardım ile finansal intihar arasındalar’
Avrupa’da dondurulan Rus varlıkları uyarısı: ‘Ukrayna'ya yardım ile finansal intihar arasındalar’
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulan Rus varlıklarını kullanma planlarının, Rusya’dan ziyade Avrupa ekonomisine zarar verebileceği belirtildi. 15.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-15T10:14+0300
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ukrayna kri̇zi̇
avrupa
rusya
avrupa birliği
euro bölgesi
ukrayna
dondurulmuş rus varlıkları
ekonomi
finans
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İtalyan jeopolitik analiz portalı InsideOver’da yer alan değerlendirmede, Avrupa’nın Ukrayna’ya destek vermek ile "finansal intihar" arasında sıkışıp kaldığı vurgulandı.Analiz metninde, Rusya’nın egemen varlıklarıyla ilgili finansal tartışmaların kritik bir eşiğe ulaştığı ifade edilirken; bu durumun mülkiyet hakkı, parasal istikrar ve uluslararası hukuk ilkelerini doğrudan etkilediğine dikkat çekildi. Kiev'i desteklemenin siyasi bir öncelik olduğu, ancak Euro Bölgesi için asıl önceliğin hukuki netlik ve finansal istikrarı korumak olması gerektiği kaydedildi:300 milyar euro’luk dondurulmuş varlıklarAB ve G7 ülkeleri, Rusya’ya ait yaklaşık 300 milyar euro tutarındaki varlığı dondurmuş durumda. Bu miktarın yaklaşık 185 milyar eurosu Belçika merkezli takas kurumu Euroclear bünyesinde tutuluyor.Brüksel bir yandan bu kaynakları Ukrayna’nın ihtiyaçları için kullanabilecek hukuki formüller ararken, diğer yandan küresel yatırımcıların Euro Bölgesi'ne olan güvenini zedeleme riskinden endişe ediyor.Rusya Merkez Bankası, Moskova Tahkim Mahkemesi'nde Euroclear aleyhine 18,2 trilyon rublelik dava açarak yasal süreçleri başlatmıştı.Rus yetkililer, dondurulan varlıkların el konulmasını veya kullanılmasını "soygun" olarak niteleyerek, bu tür adımların yaptırımsız kalmayacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/trump-yapay-zekadaki-risk-uyarilarini-reddetti-robotlar-kontrolu-ele-gecirmeyecek-onlar-gelecegin-1108770602.html
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avrupa, rusya, avrupa birliği, euro bölgesi, ukrayna, dondurulmuş rus varlıkları, ekonomi, finans
avrupa, rusya, avrupa birliği, euro bölgesi, ukrayna, dondurulmuş rus varlıkları, ekonomi, finans

Avrupa’da dondurulan Rus varlıkları uyarısı: ‘Ukrayna'ya yardım ile finansal intihar arasındalar’

10:14 15.09.2026 (güncellendi: 10:18 15.09.2026)
© Sputnik / Владимир СергеевRusya-AB bayrakları
Rusya-AB bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
© Sputnik / Владимир Сергеев
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Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulan Rus varlıklarını kullanma planlarının, Rusya’dan ziyade Avrupa ekonomisine zarar verebileceği belirtildi.
İtalyan jeopolitik analiz portalı InsideOver’da yer alan değerlendirmede, Avrupa’nın Ukrayna’ya destek vermek ile "finansal intihar" arasında sıkışıp kaldığı vurgulandı.
Analiz metninde, Rusya’nın egemen varlıklarıyla ilgili finansal tartışmaların kritik bir eşiğe ulaştığı ifade edilirken; bu durumun mülkiyet hakkı, parasal istikrar ve uluslararası hukuk ilkelerini doğrudan etkilediğine dikkat çekildi. Kiev'i desteklemenin siyasi bir öncelik olduğu, ancak Euro Bölgesi için asıl önceliğin hukuki netlik ve finansal istikrarı korumak olması gerektiği kaydedildi:
“Yasal ve ekonomik riskler şeffaf bir şekilde paylaşılmadan Rus sermayesine müdahale edilmesi, rakibe verilmesi hedeflenen zarardan çok daha büyüğünü Avrupa’ya verebilir.”

300 milyar euro’luk dondurulmuş varlıklar

AB ve G7 ülkeleri, Rusya’ya ait yaklaşık 300 milyar euro tutarındaki varlığı dondurmuş durumda. Bu miktarın yaklaşık 185 milyar eurosu Belçika merkezli takas kurumu Euroclear bünyesinde tutuluyor.
Brüksel bir yandan bu kaynakları Ukrayna’nın ihtiyaçları için kullanabilecek hukuki formüller ararken, diğer yandan küresel yatırımcıların Euro Bölgesi'ne olan güvenini zedeleme riskinden endişe ediyor.
Rusya Merkez Bankası, Moskova Tahkim Mahkemesi'nde Euroclear aleyhine 18,2 trilyon rublelik dava açarak yasal süreçleri başlatmıştı.
Rus yetkililer, dondurulan varlıkların el konulmasını veya kullanılmasını "soygun" olarak niteleyerek, bu tür adımların yaptırımsız kalmayacağını açıklamıştı.
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