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Yasa dışı bahis operasyonu: 36 şüpheli yakalandı

Yasa dışı bahis operasyonu: 36 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 36'sı yakalandı. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T17:16+0300

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatılmasına yer ve imkan sağladıkları, bu faaliyetleri organize ettikleri belirlenen 45 şüpheli tespit edildi.Şüphelilerin, başkaları adına temin edilen banka hesapları, GSM hatları ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında aldıkları, bu hesaplara ait IBAN bilgilerini kullanarak yasa dışı bahis gelirleri elde ettikleri belirlendi.Elde edilen paraların mobil bankacılık aracılığıyla farklı kişilerin hesaplarına aktarıldığı, ayrıca aynı kişiler adına açılan kripto para hesaplarına transfer edildiği tespit edildi.Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheliden 36'sı gözaltına alınırken, firari 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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