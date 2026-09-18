https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/aydin-merkezli-7-ilde-yasadisi-bahis-operasyonu-27-supheli-tutuklandi-1108843950.html

Aydın merkezli 7 ilde yasadışı bahis operasyonu: 27 şüpheli tutuklandı

Aydın merkezli 7 ilde yasadışı bahis operasyonu: 27 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Aydın merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 27 zanlı tutuklandı. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T02:41+0300

2026-09-18T02:41+0300

2026-09-18T02:41+0300

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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yasa dışı bahis, sanal kumar sitelerine para aktarılması ve komisyon karşılığında banka hesaplarını kiralayanlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül'de yasa dışı bahis, sanal kumar sitelerine para aktarılması ve komisyon karşılığında banka hesaplarını kiralayan şüphelilere yönelik yaptığı soruşturma kapsamında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, Aydın merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alınmıştı.Zanlılardan ele geçirilen dijital materyal ve çelik kasalara el konmuş, ilk belirlemelere göre, başkalarından kiralanan banka hesapları kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar sitelerine 11 milyar lira aktarıldığı ortaya çıkmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/emniyet-teskilati-kararnamesi-resmi-gazetede-yayimlandi-1108843581.html

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