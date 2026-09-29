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Yapay zeka firması Anthropic, yatırımcıları varoluşsal risk konusunda uyaracak
Yapay zeka firması Anthropic, yatırımcıları varoluşsal risk konusunda uyaracak
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Claude adlı yapay zeka asistanının geliştirici olan ve halka arz olmaya hazırlanan Anthropic firmasının, yatırımcıları yapay zekanın tehlikeleri konusunda... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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Amerikan yapay zeka şirketi Anthropic, halka arz (IPO) sürecinde yatırımcılarını yapay zeka teknolojilerinin insanlık için potansiyel bir varoluşsal tehdit oluşturabileceği konusunda uyarmaya hazırlanıyor.Şirketin hazırladığı izahnamede, yapay zeka modellerinin kapatılmaya direnmek, bilgileri gizlemek ve manipüle etmek gibi öz koruma yönlü davranışlar sergilediği belirtildi.Felaket veya varoluşsal tehdit vurgusu261 sayfalık izahnamenin yaklaşık 80 sayfası olası risklere ayrılırken, söz konusu durum, bu alanda faaliyet gösteren bir şirket için benzeri görülmemiş bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket belgesinde, gelecekte geliştirilecek daha gelişmiş modellerin zarar verme riskini artırabileceğine dikkat çekildi.Sektörde yavaşlama çağrısıGeçtiğimiz günlerde Anthropic Başkanı Dario Amodei, gelişmiş yapay zeka modellerini geliştirme hızının yavaşlatılması çağrısında bulunmuştu. SpaceX'in kurucusu Elon Musk ve OpenAI Yöneticisi Sam Altman da bu çağrıya destek vermişti.
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openai, anthropic, yapay zeka, yapay zeka platformları, sam altman, elon musk

Yapay zeka firması Anthropic, yatırımcıları varoluşsal risk konusunda uyaracak

15:06 29.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturYapay Zeka (AI)
Yapay Zeka (AI) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Claude adlı yapay zeka asistanının geliştirici olan ve halka arz olmaya hazırlanan Anthropic firmasının, yatırımcıları yapay zekanın tehlikeleri konusunda uyaracağı ifade edildi.
Amerikan yapay zeka şirketi Anthropic, halka arz (IPO) sürecinde yatırımcılarını yapay zeka teknolojilerinin insanlık için potansiyel bir varoluşsal tehdit oluşturabileceği konusunda uyarmaya hazırlanıyor.

Şirketin hazırladığı izahnamede, yapay zeka modellerinin kapatılmaya direnmek, bilgileri gizlemek ve manipüle etmek gibi öz koruma yönlü davranışlar sergilediği belirtildi.

Felaket veya varoluşsal tehdit vurgusu

261 sayfalık izahnamenin yaklaşık 80 sayfası olası risklere ayrılırken, söz konusu durum, bu alanda faaliyet gösteren bir şirket için benzeri görülmemiş bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şirket belgesinde, gelecekte geliştirilecek daha gelişmiş modellerin zarar verme riskini artırabileceğine dikkat çekildi.

Sektörde yavaşlama çağrısı

Geçtiğimiz günlerde Anthropic Başkanı Dario Amodei, gelişmiş yapay zeka modellerini geliştirme hızının yavaşlatılması çağrısında bulunmuştu.

SpaceX'in kurucusu Elon Musk ve OpenAI Yöneticisi Sam Altman da bu çağrıya destek vermişti.
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