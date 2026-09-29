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315 bin yıl önce yaşayan insanın yüzü yeniden oluşturuldu
315 bin yıl önce yaşayan insanın yüzü yeniden oluşturuldu
Sputnik Türkiye
Yaklaşık 315 bin yıl öncesine tarihlenen Homo sapiens fosillerinden yola çıkan bilim insanları, insan türünün bilinen en eski örneklerinden birinin nasıl görünmüş olabileceğini dijital yöntemlerle yeniden oluşturdu.
2026-09-29T14:24+0300
2026-09-29T14:24+0300
yaşam
neandertal
homo sapiens
haberler
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Fas'taki Jebel Irhoud arkeolojik alanında bulunan yaklaşık 315 bin yıllık Homo sapiens fosillerinden yararlanılarak, bu dönemde yaşamış bir insanın yüzünün nasıl görünmüş olabileceği modellendi.Ortaya çıkan renkli rekonstrüksiyonda koyu tenli, uzun siyah saçlı ve gür sakallı bir erkek birey görülüyor. Modelde derin yerleşimli gözler, geniş bir burun ve dolgun dudaklar da yer alıyor.Çalışma, fosil verileri ve antropolojik araştırmalar temelinde hazırlanmış bir yüz yaklaştırması niteliğinde.İlk bulunduğunda Neandertal sanılmıştıJebel Irhoud'daki fosiller, 1960'larda bir maden çıkarma sahasında ortaya çıkarıldı. Arkeologlar ilk değerlendirmelerinde kalıntıların bir Afrika Neandertali'ne ait olduğunu ve yaklaşık 40 bin yıllık olduğunu düşündü.Ancak sonraki araştırmalar bu değerlendirmeyi değiştirdi.2017'de yapılan çalışmalar, fosillerin yaklaşık 315 bin yıl öncesine tarihlendiğini ve Homo sapiens'e ait olduğunu ortaya koydu. Böylece Jebel Irhoud, insan türünün bilinen en eski fosillerinin bulunduğu alanlardan biri haline geldi.Heritage dergisinde yayımlanan yeni çalışmada araştırmacılar, Jebel Irhoud'un yedinci tabakasından elde edilen üç boyutlu kompozit kafatası üzerinden bir yüz rekonstrüksiyonu gerçekleştirdi.'315 bin yıl önce nasıl görünüyorlardı?'Renkli modelde kullanılan bazı özellikler doğrudan fosillerden belirlenemiyor. Örneğin kişinin ten rengi, saç uzunluğu ve biçimi, sakalının görünümü ve ışıklandırma koşulları fosil kalıntılarından kesin olarak çıkarılamıyor.Bu nedenle araştırmacılar bu unsurları, antik ve modern insan topluluklarına ilişkin antropolojik verilerden yararlanarak oluşturdu.Kafatası dijital olarak yeniden oluşturulduAraştırmacılar, ‘Irhoud 1’ olarak adlandırılan kafatası parçasının taramalarını, fotoğraflarını ve video görüntülerini bölgede bulunan çene kemiği ve diş fosilleriyle birleştirdi.Bu veriler kullanılarak kafatasının ayrıntılı bir 3D modeli oluşturuldu. Ardından modern insan anatomisine dayanan bir şablon, fosilin şekline uyacak şekilde dijital olarak uyarlandı.Modelin üzerine tahmini kas, yağ ve deri katmanları eklenerek yüzün olası görünümü ortaya çıkarıldı.Çalışmada iki farklı model hazırlandı. Bunlardan ilki, kafatasının anatomik yapısını daha açık biçimde gösteren gri tonlu bilimsel rekonstrüksiyon. İkincisi ise cilt, saç ve sakal gibi unsurların eklenmesiyle daha gerçekçi hale getirilen renkli portre.Araştırmaya Brezilyalı 3D rekonstrüksiyon uzmanı Cicero Moraes öncülük etti.
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neandertal, homo sapiens, haberler
neandertal, homo sapiens, haberler

315 bin yıl önce yaşayan insanın yüzü yeniden oluşturuldu

14:24 29.09.2026
© Moraes et al'HeritageYeniden canlandırma, çukur gözleri, geniş burnu ve dolgun dudaklarıyla birlikte, uzun siyah saçlı bir kişiyi resmediyor.
Yeniden canlandırma, çukur gözleri, geniş burnu ve dolgun dudaklarıyla birlikte, uzun siyah saçlı bir kişiyi resmediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© Moraes et al'Heritage
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Yaklaşık 315 bin yıl öncesine tarihlenen Homo sapiens fosillerinden yola çıkan bilim insanları, insan türünün bilinen en eski örneklerinden birinin nasıl görünmüş olabileceğini dijital yöntemlerle yeniden oluşturdu.
Fas'taki Jebel Irhoud arkeolojik alanında bulunan yaklaşık 315 bin yıllık Homo sapiens fosillerinden yararlanılarak, bu dönemde yaşamış bir insanın yüzünün nasıl görünmüş olabileceği modellendi.
Ortaya çıkan renkli rekonstrüksiyonda koyu tenli, uzun siyah saçlı ve gür sakallı bir erkek birey görülüyor. Modelde derin yerleşimli gözler, geniş bir burun ve dolgun dudaklar da yer alıyor.
Çalışma, fosil verileri ve antropolojik araştırmalar temelinde hazırlanmış bir yüz yaklaştırması niteliğinde.

İlk bulunduğunda Neandertal sanılmıştı

Jebel Irhoud'daki fosiller, 1960'larda bir maden çıkarma sahasında ortaya çıkarıldı. Arkeologlar ilk değerlendirmelerinde kalıntıların bir Afrika Neandertali'ne ait olduğunu ve yaklaşık 40 bin yıllık olduğunu düşündü.
Ancak sonraki araştırmalar bu değerlendirmeyi değiştirdi.
2017'de yapılan çalışmalar, fosillerin yaklaşık 315 bin yıl öncesine tarihlendiğini ve Homo sapiens'e ait olduğunu ortaya koydu. Böylece Jebel Irhoud, insan türünün bilinen en eski fosillerinin bulunduğu alanlardan biri haline geldi.
Heritage dergisinde yayımlanan yeni çalışmada araştırmacılar, Jebel Irhoud'un yedinci tabakasından elde edilen üç boyutlu kompozit kafatası üzerinden bir yüz rekonstrüksiyonu gerçekleştirdi.

'315 bin yıl önce nasıl görünüyorlardı?'

Renkli modelde kullanılan bazı özellikler doğrudan fosillerden belirlenemiyor. Örneğin kişinin ten rengi, saç uzunluğu ve biçimi, sakalının görünümü ve ışıklandırma koşulları fosil kalıntılarından kesin olarak çıkarılamıyor.
Bu nedenle araştırmacılar bu unsurları, antik ve modern insan topluluklarına ilişkin antropolojik verilerden yararlanarak oluşturdu.

Kafatası dijital olarak yeniden oluşturuldu

Araştırmacılar, ‘Irhoud 1’ olarak adlandırılan kafatası parçasının taramalarını, fotoğraflarını ve video görüntülerini bölgede bulunan çene kemiği ve diş fosilleriyle birleştirdi.
Bu veriler kullanılarak kafatasının ayrıntılı bir 3D modeli oluşturuldu. Ardından modern insan anatomisine dayanan bir şablon, fosilin şekline uyacak şekilde dijital olarak uyarlandı.
Modelin üzerine tahmini kas, yağ ve deri katmanları eklenerek yüzün olası görünümü ortaya çıkarıldı.
Çalışmada iki farklı model hazırlandı. Bunlardan ilki, kafatasının anatomik yapısını daha açık biçimde gösteren gri tonlu bilimsel rekonstrüksiyon. İkincisi ise cilt, saç ve sakal gibi unsurların eklenmesiyle daha gerçekçi hale getirilen renkli portre.
Araştırmaya Brezilyalı 3D rekonstrüksiyon uzmanı Cicero Moraes öncülük etti.
Kara delik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
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