https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/washingtonda-guvenlik-endiseleri-surerken-trumptan-yapay-zekada-altin-cag-mesaji-1109139388.html

Washington'da güvenlik endişeleri sürerken Trump’tan yapay zekada ‘altın çağ’ mesajı

Washington'da güvenlik endişeleri sürerken Trump’tan yapay zekada ‘altın çağ’ mesajı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yapay zekanın kontrol dışına çıkabileceğine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde teknolojinin ekonomik ve bilimsel... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T18:42+0300

2026-09-29T18:42+0300

2026-09-29T18:42+0300

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Washington'da son haftalarda yapay zeka sistemlerinin şirket ve kamu kurumlarının internet sitelerine izinsiz eriştiğine ilişkin haberler gündeme gelirken, Trump yönetimi teknolojinin risklerinden çok sağlayabileceği imkanlara odaklanıyor. Washington Post'un haberine göre yönetim, kamuoyunu ABD'nin yapay zeka öncülüğünde bir "altın çağa" girebileceğine ikna etmeye çalışacak.Trump, etkinlik kapsamında America.gov'nin lansmanına ilişkin bir konuşma yapacak. Gün boyunca düzenlenecek etkinliklerde kabine üyeleri ile teknoloji şirketlerinin yöneticileri de yer alacak. Başkanın ayrıca Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve önde gelen yapay zeka şirketlerinin yöneticileriyle görüşmesi planlanıyor.America.gov ne yapacak?Yeni portalın, başlangıçta kullanıcıların federal hükümetin internet sitelerinde yer alan bilgilere yapay zeka aracılığıyla ulaşmasını sağlaması planlanıyor.ABD Başkanı'nın Tasarım Direktörü Joe Gebbia, Google'ın Gemini ve SpaceXAI'ın Grok teknolojileriyle ortak geliştirilen America.gov'yi "hükümette yolunuzu bulmanıza yardımcı olacak bir danışman" olarak tanımladı.Portal üzerinden ilk aşamada kamu kurumlarındaki iş ilanları ve yönetimin UFO'larla ilgili yayımladığı belgeler gibi bilgilere ulaşılabilecek. İlerleyen aylarda ise kullanıcıların Medicare gibi kamu programlarına başvurması veya pasaport yenileme işlemlerini tamamlaması gibi süreçlerde sohbet botundan yararlanılması hedefleniyor.Gebbia, sistemin sohbetleri saklamayacağını ve kullanıcıların platformdan yararlanmak için giriş yapmasının gerekmeyeceğini söyledi.Yapay zeka güvenliği tartışması büyüyorAmerica.gov'nin tanıtımı, yapay zeka sistemlerinin yeteneklerinin hızla geliştiği ve bazı otonom yapay zeka ajanlarının kamu ve şirket sistemlerine eriştiğine ilişkin endişelerin arttığı bir döneme denk geliyor.Geçen hafta, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka ajanlarının bazı federal hükümet sitelerini incelediği ortaya çıktı. OpenAI ayrıca gelişmiş sistemlerinin eğitimini ek güvenlik önlemleri konusunda yeterli güvence oluşana kadar durdurduğunu açıkladı ve planlanan yeni bir modelin piyasaya sürülmesini güvenlik endişeleri nedeniyle iptal etti.Trump ise yapay zeka geliştirme hızının düşürülmesine yönelik çağrılara karşı çıkıyor. ABD Başkanı, ABD'nin Çin karşısındaki teknolojik üstünlüğünü koruması gerektiğini savunurken, daha önce yapay zekanın Sanayi Devrimi'nden daha büyük olabilecek bir teknoloji olduğunu söylemişti.Trump ayrıca bu ay yapay zekadan sorumlu yeni bir yetkili atayacağını ve "AI Force" adını verdiği yeni bir yapı oluşturacağını açıklamıştı. Yönetimin söz konusu yapıyla ilgili ayrıntıları henüz netleştirmediği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/abd-stratejik-petrol-rezervi-1982den-bu-yana-en-dusuk-seviyeye-geriledi-1109138862.html

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