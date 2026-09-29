https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/abd-stratejik-petrol-rezervi-1982den-bu-yana-en-dusuk-seviyeye-geriledi-1109138862.html

ABD Stratejik Petrol Rezervi, 1982'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

ABD Stratejik Petrol Rezervi, 1982'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

Sputnik Türkiye

Piyasayı istikrara kavuşturmak amacıyla petrolü piyasaya sürmeye devam eden ABD’nin Stratejik Petrol Rezervi’nin son 44 yılın en düşük seviyesine gerilediği... 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T18:24+0300

2026-09-29T18:24+0300

2026-09-29T18:24+0300

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abd

abd enerji bakanlığı

reuters

petrol

i̇ran

hürmüz boğazı

brent petrol

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Reuters'in ABD Enerji Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervi (SPR) 283.8 milyon varile gerileyerek 1982 yılından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.ABD Başkanı Donald Trump Mart ayında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından 172 milyon varil petrolün serbest bırakılması talimatını vermişti.ABD Enerji Bakanlığı'na göre, güvenli operasyonlar için gereken asgari petrol miktarı yaklaşık 70 milyon varil.Ortadoğu'daki durumda bir ilerleme kaydedileceğine dair emarelerin bulunmaması, Londra ICE borsasında Kasım 2026 teslimatlı Brent ham petrol vadeli işlemlerinin fiyatını varil başına 107 doların üzerine taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/ieaden-tarihin-en-buyuk-petrol-rezervi-serbest-birakma-onerisi-1104163063.html

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abd, abd, abd enerji bakanlığı, reuters, petrol, i̇ran, hürmüz boğazı, brent petrol