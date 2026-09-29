Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/abd-stratejik-petrol-rezervi-1982den-bu-yana-en-dusuk-seviyeye-geriledi-1109138862.html
ABD Stratejik Petrol Rezervi, 1982'den bu yana en düşük seviyeye geriledi
ABD Stratejik Petrol Rezervi, 1982'den bu yana en düşük seviyeye geriledi
Sputnik Türkiye
Piyasayı istikrara kavuşturmak amacıyla petrolü piyasaya sürmeye devam eden ABD’nin Stratejik Petrol Rezervi’nin son 44 yılın en düşük seviyesine gerilediği... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T18:24+0300
2026-09-29T18:24+0300
dünya
abd
abd
abd enerji bakanlığı
reuters
petrol
i̇ran
hürmüz boğazı
brent petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104315877_0:71:1130:707_1920x0_80_0_0_7b5e09f3d690392b885d76b08c711437.png
Reuters'in ABD Enerji Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervi (SPR) 283.8 milyon varile gerileyerek 1982 yılından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.ABD Başkanı Donald Trump Mart ayında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından 172 milyon varil petrolün serbest bırakılması talimatını vermişti.ABD Enerji Bakanlığı'na göre, güvenli operasyonlar için gereken asgari petrol miktarı yaklaşık 70 milyon varil.Ortadoğu'daki durumda bir ilerleme kaydedileceğine dair emarelerin bulunmaması, Londra ICE borsasında Kasım 2026 teslimatlı Brent ham petrol vadeli işlemlerinin fiyatını varil başına 107 doların üzerine taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/ieaden-tarihin-en-buyuk-petrol-rezervi-serbest-birakma-onerisi-1104163063.html
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/11/1104315877_47:0:1084:778_1920x0_80_0_0_d860b9c8dd3cfe9d1f777d08c79685e4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd, abd enerji bakanlığı, reuters, petrol, i̇ran, hürmüz boğazı, brent petrol
abd, abd, abd enerji bakanlığı, reuters, petrol, i̇ran, hürmüz boğazı, brent petrol

ABD Stratejik Petrol Rezervi, 1982'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

18:24 29.09.2026
© Sputnik / Максим БогодвидRusya'da petrol üretimi
Rusya'da petrol üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© Sputnik / Максим Богодвид
Abone ol
Piyasayı istikrara kavuşturmak amacıyla petrolü piyasaya sürmeye devam eden ABD’nin Stratejik Petrol Rezervi’nin son 44 yılın en düşük seviyesine gerilediği bildirildi.
Reuters'in ABD Enerji Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervi (SPR) 283.8 milyon varile gerileyerek 1982 yılından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump Mart ayında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından 172 milyon varil petrolün serbest bırakılması talimatını vermişti.
ABD Enerji Bakanlığı'na göre, güvenli operasyonlar için gereken asgari petrol miktarı yaklaşık 70 milyon varil.
Ortadoğu'daki durumda bir ilerleme kaydedileceğine dair emarelerin bulunmaması, Londra ICE borsasında Kasım 2026 teslimatlı Brent ham petrol vadeli işlemlerinin fiyatını varil başına 107 doların üzerine taşıdı.
Ham Petrol pompalama istasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
EKONOMİ
IEA’den tarihin en büyük petrol rezervi serbest bırakma önerisi
11 Mart, 09:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала