https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/lavrov-avrupa-rusyaya-karsi-savas-yurutuyor-buna-hic-suphe-yok-1109130184.html
Lavrov: Avrupa Rusya'ya karşı savaş yürütüyor, buna hiç şüphe yok
Lavrov: Avrupa Rusya'ya karşı savaş yürütüyor, buna hiç şüphe yok
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın Rusya'ya karşı savaş yürüttüğünü, bununla ilgili herhangi bir şüphe olmadığını belirtti. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T15:15+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova bölgesinde düzenlenen Valday Tartışma Kulübü kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.BBC muhabirinin Rusya’nın Avrupa ülkelerine karşı ‘hibrit savaş’ yürütüp yürütmediğine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Lavrov, aksine Avrupa'nın Rusya'ya karşı savaş yürüttüğünü ifade etti.“Bunun, Avrupa'nın bize karşı yürüttüğü bir savaş olduğuna hiç şüphem yok, bunu uzun zamandır söylüyoruz” diyen Lavrov, Rusya'nın İngiltere ve Avrupa kıtasının Ukrayna'ya sağladığı insansız hava araçlarını (İHA) ve füzeleri imha ettiğini vurguladı.Lavrov, Polonya'nın Patriot füzelerinin üretimini kendi topraklarında kurma önerisine ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'nın askeri doktrinini tekrar incelenmesi çağrısında bulundu.Rus diplomat, Rusya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerde gerginliğe yol açan unsurların ortadan kaldırılmasına ilişkin temasların henüz gerçekleşmediğini, bununla ilgili sürelerin taraflarca değerlendirildiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/nato-planlamacilari-avrupa-rusya-ile-olasi-bir-catismada-uzun-sure-direnemeyebilir-1108524595.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, moskova, ukrayna, bbc, avrupa, hibrit savaş, valday tartışma kulübü, polonya, patriot, abd
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, moskova, ukrayna, bbc, avrupa, hibrit savaş, valday tartışma kulübü, polonya, patriot, abd
Lavrov: Avrupa Rusya'ya karşı savaş yürütüyor, buna hiç şüphe yok
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın Rusya'ya karşı savaş yürüttüğünü, bununla ilgili herhangi bir şüphe olmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova bölgesinde düzenlenen Valday Tartışma Kulübü kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
BBC muhabirinin Rusya’nın Avrupa ülkelerine karşı ‘hibrit savaş’ yürütüp yürütmediğine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Lavrov, aksine Avrupa'nın Rusya'ya karşı savaş yürüttüğünü ifade etti.
“Bunun, Avrupa'nın bize karşı yürüttüğü bir savaş olduğuna hiç şüphem yok, bunu uzun zamandır söylüyoruz” diyen Lavrov, Rusya'nın İngiltere ve Avrupa kıtasının Ukrayna'ya sağladığı insansız hava araçlarını (İHA) ve füzeleri imha ettiğini vurguladı.
Lavrov, Polonya'nın Patriot füzelerinin üretimini kendi topraklarında kurma önerisine ilişkin değerlendirmesinde, Rusya'nın askeri doktrinini tekrar incelenmesi çağrısında bulundu.
Bakınız, bu konuda bir doktrinimiz var, sizi Devlet Başkanımızın defalarca dile getirdiği askeri doktrini, bu hayati önem taşıyan belgenin ilgili bölümünü dikkatle incelemeye davet ediyorum.
Rus diplomat, Rusya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerde gerginliğe yol açan unsurların ortadan kaldırılmasına ilişkin temasların henüz gerçekleşmediğini, bununla ilgili sürelerin taraflarca değerlendirildiğini ifade etti.