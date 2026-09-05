https://anlatilaninotesi.com.tr/20260905/nato-planlamacilari-avrupa-rusya-ile-olasi-bir-catismada-uzun-sure-direnemeyebilir-1108524595.html
NATO planlamacıları: Avrupa, Rusya ile olası bir çatışmada uzun süre direnemeyebilir
NATO planlamacıları: Avrupa, Rusya ile olası bir çatışmada uzun süre direnemeyebilir
Sputnik Türkiye
NATO ile çalışan savunma planlamacıları, Avrupa’nın mevcut askeri hazırlık düzeyiyle Rusya’ya karşı uzun süreli bir yıpratma savaşını sürdüremeyeceği... 05.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-05T17:36+0300
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Guardian gazetesi, Avrupa’daki askeri koordinasyonun geleceğinin ele alındığı bir konferansta yapılan açıklamalara dayandırdığı haberinde, NATO ile çalışan savunma planlamacılarının Avrupa’nın savaş hazırlığı konusundaki eksikliklerinden endişe duyduğunu yazdı.Haberde, planlamacıların Rusya ile savaş çıkması halinde Avrupa’nın mevcut koşullarda uzun süreli bir yıpratma savaşına dayanamayacağı görüşünde olduğu belirtildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce, Batı’da Rusya’dan kaynaklandığı öne sürülen tehditlere ilişkin “yanıltıcı” açıklamaların kullanıldığını söylemişti. Putin, bu söylemlerin Batılı elitler tarafından savunma bütçeleri için vergi mükelleflerinden daha fazla kaynak almak ve ekonomik alandaki hataları gerekçelendirmek amacıyla öne çıkarıldığını ifade etmişti.Moskova, son yıllarda NATO’nun Rusya’nın batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinde “benzeri görülmemiş” bir artış yaşandığına dikkat çekiyor. Avrupa ülkelerine saldırma niyeti olmadığını sıkça vurgulayan Rusya yönetimi; Avrupa’nın askeri kapasitesinin artırılmasının ve kıtanın giderek daha fazla militarize edilmesinin sadece gerilimi tırmandırdığını ve Ukrayna krizinin çözümüne katkı sağlamadığını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/nariskin-avrupa-toplumu-rusya-ile-savasa-hazir-degil-1108504667.html
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avrupa, rusya, nato, moskova, ukrayna, guardian
NATO planlamacıları: Avrupa, Rusya ile olası bir çatışmada uzun süre direnemeyebilir
NATO ile çalışan savunma planlamacıları, Avrupa’nın mevcut askeri hazırlık düzeyiyle Rusya’ya karşı uzun süreli bir yıpratma savaşını sürdüremeyeceği değerlendirmesinde bulundu.
Guardian gazetesi, Avrupa’daki askeri koordinasyonun geleceğinin ele alındığı bir konferansta yapılan açıklamalara dayandırdığı haberinde, NATO ile çalışan savunma planlamacılarının Avrupa’nın savaş hazırlığı konusundaki eksikliklerinden endişe duyduğunu yazdı.
Haberde, planlamacıların Rusya ile savaş çıkması halinde Avrupa’nın mevcut koşullarda uzun süreli bir yıpratma savaşına dayanamayacağı görüşünde olduğu belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce, Batı’da Rusya’dan kaynaklandığı öne sürülen tehditlere ilişkin “yanıltıcı” açıklamaların kullanıldığını söylemişti. Putin, bu söylemlerin Batılı elitler tarafından savunma bütçeleri için vergi mükelleflerinden daha fazla kaynak almak ve ekonomik alandaki hataları gerekçelendirmek amacıyla öne çıkarıldığını ifade etmişti.
Moskova, son yıllarda NATO’nun Rusya’nın batı sınırları yakınındaki faaliyetlerinde “benzeri görülmemiş” bir artış yaşandığına dikkat çekiyor. Avrupa ülkelerine saldırma niyeti olmadığını sıkça vurgulayan Rusya yönetimi; Avrupa’nın askeri kapasitesinin artırılmasının ve kıtanın giderek daha fazla militarize edilmesinin sadece gerilimi tırmandırdığını ve Ukrayna krizinin çözümüne katkı sağlamadığını belirtiyor.