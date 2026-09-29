https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/iran-devrim-muhafizlari-sozcusu-abdnin-baska-secenegi-yok-1109122311.html

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü: ABD'nin başka seçeneği yok

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü: ABD'nin başka seçeneği yok

Sputnik Türkiye

İranlı Tuğgeneral Hüseyin Mohebbi, ABD'nin bölgedeki askeri varlığının savaş sırasında etkisiz kaldığını öne sürerek, Washington'ın "yenilgiyi kabul edip bölgeyi terk etmekten başka seçeneği olmadığını" söyledi.

2026-09-29T12:11+0300

2026-09-29T12:11+0300

2026-09-29T12:11+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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İran'ın savunma kapasitesini geliştirmeye devam ettiğini belirten Mohebbi, ülkesinin "dünyada mevcut tüm teknolojilerden" yararlanarak yeni silahlar tasarladığını, mevcut askeri ekipmanları geliştirdiğini ve savunma sistemlerinin seri üretimini sürdürdüğünü ifade etti.Mohebbi, savaşın "farklı bir biçim alması" halinde İran'ın yeni silah sistemlerini sahaya süreceğini söyledi.'ABD üsleri kendilerini bile savunamadı'İranlı general, bölgedeki ABD askeri üslerinin savaş sırasında saldırılara karşı kendilerini dahi savunamadığını iddia etti.Mohebbi, ABD'nin bölgedeki üslerinin çoğunun "tamamen kullanılamaz" durumda olduğunu söyleyerek, Washington'ın bu üsleri yeniden inşa etmesinin ekonomik açıdan uygulanabilir olmadığını savundu.Mohebbi ayrıca ABD'nin İran ile komşuları arasındaki "iletişim yollarını ve uzun süredir devam eden bağları" kesemeyeceğini belirtti.İranlı general, bölge ülkelerinin kendi topraklarındaki ABD üslerinin "güvensizliğe neden olduğunu" fark ettiğini ileri sürdü.'Sınır girişimleri de başarısız oldu'Mohebbi, ABD'nin İran'ın kuzeybatı ve güneydoğu sınır bölgelerinde faaliyet gösteren silahlı grupları desteklediğini de öne sürdü.Bu girişimlerin de sonuçsuz kaldığını savunan Mohebbi, "Bu da başarısızlıkla sonuçlandı" dedi.İranlı general, açıklamasının sonunda ABD'nin bölgedeki geleceğine ilişkin değerlendirmesini şöyle ifade etti:Mohebbi'nin açıklamalarında ABD'nin bölgedeki askeri üsleri, İran'ın savunma kapasitesi ve sınır bölgelerindeki silahlı gruplara ilişkin çeşitli iddialar yer alırken, bu değerlendirmeler İran tarafının açıklamaları olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/new-york-times-direktoru-mckinsey-kayinpederi-ve-kayinvalidesi-tarafindan-olduruldu-1109113563.html

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