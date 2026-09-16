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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/abdnin-ortadogudaki-askeri-uslerindeki-hasar-goruntulendi-1108798945.html
ABD'nin Ortadoğu'daki askeri üslerindeki hasar görüntülendi
ABD'nin Ortadoğu'daki askeri üslerindeki hasar görüntülendi
Sputnik Türkiye
ABD televizyonu, İran’la yaşanan çatışmalar sırasında Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki ABD askeri üslerinde meydana gelen yıkımı gösteren fotoğrafları yayımladı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
ortadoğu
suudi arabistan
kuveyt
pentagon
abd ordusu
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Yayım kuruluşuna, kimliklerinin gizli kalması kaydıyla ulaşan ABD’li askeri personelden temin edilen fotoğraflarda; binalar, askeri uçaklar ve altyapı tesislerinde ağır hasar meydana geldiği görülüyor.Haberde görüşlerine yer verilen bir askeri yetkili, üslerde ABD kamuoyuna açıklanmayan ciddi boyutta bir hasar oluştuğunu ifade etti.Savaş uçakları ve hangarlar ziyan gördüSuudi Arabistan'daki hava üssünde çekilen fotoğraflar, kuyruk bölümlerinden darbe alan Boeing E-3 Sentry tipi erken uyarı uçaklarının ve askeri personelin kaldığı barakaların kullanılamaz hale geldiğini gözler önüne seriyor.ABD Kara Kuvvetleri, zırhlı araçlar ve hava unsurları için ana intikal noktalarından biri olan Kuveyt'teki Buring Kampı'ndan gelen karelerde de tamamen yanmış araçlar ile enkaz haline gelen binalar yer aldı.Çatışmaların maliyeti 38 milyar doları aştıÖte yandan ABD Kongresi Bütçe Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İran'a karşı yürütülen askeri operasyonların maliyetine ilişkin veriler paylaşıldı.Açıklamada, 1 Ağustos 2026 itibarıyla operasyonların ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) toplam maliyetinin yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Söz konusu bütçe harcamalarının, kullanılan mühimmatın yeniden temini ve çatışmalarda kaybedilen askeri teçhizatın karşılanmasını da kapsadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/son-dakika-haberleri-husiler-suudi-arabistanin-f-15-jetini-dusurduk-1108797821.html
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abd, i̇ran, ortadoğu, suudi arabistan, kuveyt, pentagon, abd ordusu
abd, i̇ran, ortadoğu, suudi arabistan, kuveyt, pentagon, abd ordusu

ABD'nin Ortadoğu'daki askeri üslerindeki hasar görüntülendi

09:26 16.09.2026 (güncellendi: 09:28 16.09.2026)
© Fotoğraf : Sosyal medyaABD'nin Ortadoğu'daki askeri üslerindeki hasar görüntülendi
ABD'nin Ortadoğu'daki askeri üslerindeki hasar görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
© Fotoğraf : Sosyal medya
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ABD televizyonu, İran’la yaşanan çatışmalar sırasında Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki ABD askeri üslerinde meydana gelen yıkımı gösteren fotoğrafları yayımladı.
Yayım kuruluşuna, kimliklerinin gizli kalması kaydıyla ulaşan ABD’li askeri personelden temin edilen fotoğraflarda; binalar, askeri uçaklar ve altyapı tesislerinde ağır hasar meydana geldiği görülüyor.
Haberde görüşlerine yer verilen bir askeri yetkili, üslerde ABD kamuoyuna açıklanmayan ciddi boyutta bir hasar oluştuğunu ifade etti.
© Fotoğraf : Sosyal medyaABD'nin Ortadoğu'daki askeri üslerindeki hasar görüntülendi
ABD'nin Ortadoğu'daki askeri üslerindeki hasar görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
ABD'nin Ortadoğu'daki askeri üslerindeki hasar görüntülendi
© Fotoğraf : Sosyal medya

Savaş uçakları ve hangarlar ziyan gördü

Suudi Arabistan'daki hava üssünde çekilen fotoğraflar, kuyruk bölümlerinden darbe alan Boeing E-3 Sentry tipi erken uyarı uçaklarının ve askeri personelin kaldığı barakaların kullanılamaz hale geldiğini gözler önüne seriyor.
ABD Kara Kuvvetleri, zırhlı araçlar ve hava unsurları için ana intikal noktalarından biri olan Kuveyt'teki Buring Kampı'ndan gelen karelerde de tamamen yanmış araçlar ile enkaz haline gelen binalar yer aldı.
© Fotoğraf : Sosyal medyaABD'nin Ortadoğu'daki askeri üslerindeki hasar görüntülendi
ABD'nin Ortadoğu'daki askeri üslerindeki hasar görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
ABD'nin Ortadoğu'daki askeri üslerindeki hasar görüntülendi
© Fotoğraf : Sosyal medya

Çatışmaların maliyeti 38 milyar doları aştı

Öte yandan ABD Kongresi Bütçe Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İran'a karşı yürütülen askeri operasyonların maliyetine ilişkin veriler paylaşıldı.
Açıklamada, 1 Ağustos 2026 itibarıyla operasyonların ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) toplam maliyetinin yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Söz konusu bütçe harcamalarının, kullanılan mühimmatın yeniden temini ve çatışmalarda kaybedilen askeri teçhizatın karşılanmasını da kapsadığı bildirildi.
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