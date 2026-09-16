https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/abdnin-ortadogudaki-askeri-uslerindeki-hasar-goruntulendi-1108798945.html

ABD'nin Ortadoğu'daki askeri üslerindeki hasar görüntülendi

ABD'nin Ortadoğu'daki askeri üslerindeki hasar görüntülendi

Sputnik Türkiye

ABD televizyonu, İran’la yaşanan çatışmalar sırasında Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki ABD askeri üslerinde meydana gelen yıkımı gösteren fotoğrafları yayımladı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-16T09:26+0300

2026-09-16T09:26+0300

2026-09-16T09:28+0300

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Yayım kuruluşuna, kimliklerinin gizli kalması kaydıyla ulaşan ABD’li askeri personelden temin edilen fotoğraflarda; binalar, askeri uçaklar ve altyapı tesislerinde ağır hasar meydana geldiği görülüyor.Haberde görüşlerine yer verilen bir askeri yetkili, üslerde ABD kamuoyuna açıklanmayan ciddi boyutta bir hasar oluştuğunu ifade etti.Savaş uçakları ve hangarlar ziyan gördüSuudi Arabistan'daki hava üssünde çekilen fotoğraflar, kuyruk bölümlerinden darbe alan Boeing E-3 Sentry tipi erken uyarı uçaklarının ve askeri personelin kaldığı barakaların kullanılamaz hale geldiğini gözler önüne seriyor.ABD Kara Kuvvetleri, zırhlı araçlar ve hava unsurları için ana intikal noktalarından biri olan Kuveyt'teki Buring Kampı'ndan gelen karelerde de tamamen yanmış araçlar ile enkaz haline gelen binalar yer aldı.Çatışmaların maliyeti 38 milyar doları aştıÖte yandan ABD Kongresi Bütçe Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İran'a karşı yürütülen askeri operasyonların maliyetine ilişkin veriler paylaşıldı.Açıklamada, 1 Ağustos 2026 itibarıyla operasyonların ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) toplam maliyetinin yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Söz konusu bütçe harcamalarının, kullanılan mühimmatın yeniden temini ve çatışmalarda kaybedilen askeri teçhizatın karşılanmasını da kapsadığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/son-dakika-haberleri-husiler-suudi-arabistanin-f-15-jetini-dusurduk-1108797821.html

i̇ran

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