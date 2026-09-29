https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/new-york-times-direktoru-mckinsey-kayinpederi-ve-kayinvalidesi-tarafindan-olduruldu-1109113563.html
New York Times Direktörü McKinsey, kayınpederi ve kayınvalidesi tarafından öldürüldü
New York Times Direktörü McKinsey, kayınpederi ve kayınvalidesi tarafından öldürüldü
Sputnik Türkiye
The New York Times yöneticisi 40 yaşındaki Jonathan McKinsey, California'da bir spor tesisinin otoparkında kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Kan donduran... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
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ABD medya dünyası, San Francisco yakınlarındaki Dublin kentinden gelen sarsıcı cinayet haberiyle sarsıldı. The New York Times bünyesinde oyuncu deneyiminden sorumlu direktör olarak görev yapan 40 yaşındaki Jonathan McKinsey, cumartesi günü Dublin Spor Sahası otoparkında uğradığı silahlı saldırı sonucu vücuduna isabet eden çok sayıda mermiyle hayatını kaybetti.Olay sırasında bölgede bulunan görgü tanıkları, art arda patlayan silah seslerinin ardından McKinsey’in başından ve göğsünden vurulmuş halde yere yığıldığını aktardı. Görgü tanığı Assad Razawi ve kızı, saldırganların eylemin hemen ardından kaçmak yerine şaşırtıcı bir soğukkanlılıkla yürüdüklerini ve bölgeden uzaklaşmadıklarını ifade etti. Olay yerinden tesadüfen geçen bir polis memuru, çevredekilerin ihbarıyla şüphelileri dakikalar içinde gözaltına aldı.77 yaşındaki çift olay yerinden ayrılmadıSoruşturmanın en esrarengiz yönü ise cinayeti işlediği gerekçesiyle kelepçelenen kişilerin kimlikleri oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin, McKinsey'in her ikisi de 77 yaşında olan kayınpederi Shouyong Zhang ve kayınvalidesi Shili Chen olduğu açıklandı.Yaşlı çiftin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçma girişiminde bulunmaması ve olay mahallinde beklemesi gizemi daha da derinleştirdi. Cinayetin The New York Times yönetimi tarafından doğrulanmasının ardından, olayın arkasında yatan nedenin aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.Ağır suçlamalar ve çocuğu tehlikeye atma maddesiŞu anda Santa Rita Hapishanesi'nde tutuklu bulunan 77 yaşındaki yaşlı çift hakkında savcılık son derece ağır bir iddianame hazırladı. Çifte yöneltilen suçlamalar arasında şunlar yer alıyor:Dosyadaki "çocuğu tehlikeye atmak" maddesi, saldırı esnasında veya planlama sürecinde olay yerinde bir çocuğun bulunup bulunmadığına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Kendilerini savunacak bir avukatlarının olup olmadığı henüz netleşmeyen Zhang ve Chen çiftinin, çarşamba günü resmi suçlamalar kapsamında hakim karşısına çıkması bekleniyor.
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mckinsey, new york times, california, abd, abd
New York Times Direktörü McKinsey, kayınpederi ve kayınvalidesi tarafından öldürüldü
The New York Times yöneticisi 40 yaşındaki Jonathan McKinsey, California'da bir spor tesisinin otoparkında kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Kan donduran infazın ardından olay yerinden ayrılmayan 77 yaşındaki kayınpederi ve kayınvalidesi, birinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ABD medya dünyası, San Francisco yakınlarındaki Dublin kentinden gelen sarsıcı cinayet haberiyle sarsıldı. The New York Times bünyesinde oyuncu deneyiminden sorumlu direktör olarak görev yapan 40 yaşındaki Jonathan McKinsey, cumartesi günü Dublin Spor Sahası otoparkında uğradığı silahlı saldırı sonucu vücuduna isabet eden çok sayıda mermiyle hayatını kaybetti.
Olay sırasında bölgede bulunan görgü tanıkları, art arda patlayan silah seslerinin ardından McKinsey’in başından ve göğsünden vurulmuş halde yere yığıldığını aktardı. Görgü tanığı Assad Razawi ve kızı, saldırganların eylemin hemen ardından kaçmak yerine şaşırtıcı bir soğukkanlılıkla yürüdüklerini ve bölgeden uzaklaşmadıklarını ifade etti. Olay yerinden tesadüfen geçen bir polis memuru, çevredekilerin ihbarıyla şüphelileri dakikalar içinde gözaltına aldı.
77 yaşındaki çift olay yerinden ayrılmadı
Soruşturmanın en esrarengiz yönü ise cinayeti işlediği gerekçesiyle kelepçelenen kişilerin kimlikleri oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin, McKinsey'in
her ikisi de 77 yaşında olan kayınpederi Shouyong Zhang
ve kayınvalidesi Shili Chen
olduğu açıklandı.
Yaşlı çiftin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçma girişiminde bulunmaması ve olay mahallinde beklemesi gizemi daha da derinleştirdi. Cinayetin The New York Times yönetimi tarafından doğrulanmasının ardından, olayın arkasında yatan nedenin aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
Ağır suçlamalar ve çocuğu tehlikeye atma maddesi
Şu anda Santa Rita Hapishanesi'nde tutuklu bulunan 77 yaşındaki yaşlı çift hakkında savcılık son derece ağır bir iddianame hazırladı. Çifte yöneltilen suçlamalar arasında şunlar yer alıyor:
Suç işlemek amacıyla komplo kurmak Ağır ihmal sonucu kasten ateşli silah kullanmak
Dosyadaki "çocuğu tehlikeye atmak" maddesi, saldırı esnasında veya planlama sürecinde olay yerinde bir çocuğun bulunup bulunmadığına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Kendilerini savunacak bir avukatlarının olup olmadığı henüz netleşmeyen Zhang ve Chen çiftinin, çarşamba günü resmi suçlamalar kapsamında hakim karşısına çıkması bekleniyor.