https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/deniz-yavuzyilmazin-esi-hakkinda-sorusturma-1109135066.html
Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi hakkında soruşturma
Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi hakkında soruşturma
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında 'yağma' ve 'kamu kurum veya... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T16:59+0300
2026-09-29T16:59+0300
2026-09-29T17:02+0300
poli̇ti̇ka
deniz yavuzyılmaz
soruşturma
ankara
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Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi hakkında soruşturma başlatıldı.Soruşturmanın sebebi ne?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında ‘yağma’ ve ‘kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/tffden-gozaltilar-sonrasi-ilk-aciklama-geldi-bizden-istenenler-kapali-zarf-icerisinde-iletildi-1109134429.html
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deniz yavuzyılmaz, soruşturma, ankara
deniz yavuzyılmaz, soruşturma, ankara
Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi hakkında soruşturma
16:59 29.09.2026 (güncellendi: 17:02 29.09.2026)
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında 'yağma' ve 'kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında ‘yağma’ ve ‘kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçlarından soruşturma başlatıldı.