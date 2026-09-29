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TFF'den gözaltılar sonrası ilk açıklama geldi: 'Bizden istenenler kapalı zarf içerisinde iletildi'
TFF'den gözaltılar sonrası ilk açıklama geldi: 'Bizden istenenler kapalı zarf içerisinde iletildi'
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturma sonrası açıklama geldi. 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T16:37+0300
2026-09-29T16:47+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye
tff merkez hakem kurulu
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Merkezi Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) açıklama yayınladı.TFF'den yapılan açıklama şöyle:Belgeler Savcılığa iletildiAçıklamada "Bununla beraber Yönetimimiz, Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde, adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur. TFF bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgeler ise kapalı zarf içerisinde; parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir. Netice itibarıyla TFF Yönetim Kurulu, göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir." ifadeleri de kullanıldı.'Hukuka inancımız tam'
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türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, tff merkez hakem kurulu
türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, tff merkez hakem kurulu

TFF'den gözaltılar sonrası ilk açıklama geldi: 'Bizden istenenler kapalı zarf içerisinde iletildi'

16:37 29.09.2026 (güncellendi: 16:47 29.09.2026)
© Saffet AzakTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© Saffet Azak
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturma sonrası açıklama geldi.
Merkezi Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) açıklama yayınladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, delegelerin iradesiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda, kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve "temiz futbol, adil oyun" anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Yönetimimiz, bu çalışmalar kapsamında bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gitmiş; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı sunmuştur. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve iş birliği süreci halen devam etmektedir."

Belgeler Savcılığa iletildi

Açıklamada "Bununla beraber Yönetimimiz, Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde, adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur. TFF bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgeler ise kapalı zarf içerisinde; parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir. Netice itibarıyla TFF Yönetim Kurulu, göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir." ifadeleri de kullanıldı.

'Hukuka inancımız tam'

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak, hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır. Kamuoyunun, devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemle rica ederiz."

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