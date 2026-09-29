https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/tffden-gozaltilar-sonrasi-ilk-aciklama-geldi-bizden-istenenler-kapali-zarf-icerisinde-iletildi-1109134429.html

TFF'den gözaltılar sonrası ilk açıklama geldi: 'Bizden istenenler kapalı zarf içerisinde iletildi'

TFF'den gözaltılar sonrası ilk açıklama geldi: 'Bizden istenenler kapalı zarf içerisinde iletildi'

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturma sonrası açıklama geldi. 29.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-29T16:37+0300

2026-09-29T16:37+0300

2026-09-29T16:47+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye

tff merkez hakem kurulu

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Merkezi Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) açıklama yayınladı.TFF'den yapılan açıklama şöyle:Belgeler Savcılığa iletildiAçıklamada "Bununla beraber Yönetimimiz, Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde, adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur. TFF bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgeler ise kapalı zarf içerisinde; parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir. Netice itibarıyla TFF Yönetim Kurulu, göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir." ifadeleri de kullanıldı.'Hukuka inancımız tam'

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türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, tff merkez hakem kurulu