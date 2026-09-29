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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/dunyaya-yonelmis-kara-delik-jeti-tespit-edildi-1109112498.html
Dünya'ya yönelmiş 'kara delik jeti' tespit edildi
Dünya'ya yönelmiş 'kara delik jeti' tespit edildi
Sputnik Türkiye
Astronomlar, Samanyolu Galaksisi'nde ilk kez Dünya'ya doğru yönelen bir kara delik jeti tespit etti. Yaklaşık 12 bin ışık yılı uzaklıktaki sistemin... 29.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-29T04:35+0300
2026-09-29T04:35+0300
yaşam
samanyolu galaksisi
dünya
kara delik
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İspanya, Hollanda ve Arjantin'den araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, IRAS 18293-0941 adı verilen kara delik sistemi incelendi.Araştırmacılara göre sistem, çevresinde 11,38 günde bir dolanan bir yıldız ve bu yıldızdan madde çeken bir kara delikten oluşuyor. Kara delik, yıldızdan çektiği maddeyi daha sonra iki jet halinde uzaya püskürtüyor.Astronomide 'jet' olarak adlandırılan bu yapı, kara delikten uzaya yüksek hızla fırlatılan yoğun madde ve enerji akışını ifade ediyor. Yaklaşık 12 bin ışık yılı uzaklıktaki sistem, 'mikroblazar' olarak adlandırılıyor.Jetlerden birinin Dünya'ya doğru yöneldiği, diğerinin ise ters yönde ilerleyerek yakındaki bir moleküler buluta çarptığı belirlendi. Kara delikten çıkan jetlerin ışık hızının yaklaşık dörtte üçüne ulaşabildiği kaydedildi.Jetlerin varlığı gözlemlerle doğrulandıAstronomlar, sistemdeki yıldızın parlaklığında meydana gelen küçük değişimleri inceledikten sonra radyo teleskoplarıyla gözlemler gerçekleştirdi. Radyo ve optik verilerin birleştirilmesiyle jetlerin söz konusu yıldız sistemine ait olduğu doğrulandı.İkinci jetin moleküler buluta çarpması sonucu gaz ve tozun ısındığı ve bölgede parlama meydana geldiği tespit edildi.Araştırmanın başyazarı Josep Martí, sistemin yoğun toz tabakasının arkasında bulunması nedeniyle uzun süre fark edilmediğini belirtti.30 yıllık teoriye gözlemsel destekBilim insanları, yıldız eşlikçileri tarafından beslenen ve Dünya'ya doğru jetler gönderen mikroblazarların varlığını yaklaşık 30 yıl önce öngörmüştü. Yeni keşfin, bu teoriyi destekleyen önemli bir gözlemsel bulgu olduğu ifade edildi.Araştırmacılar, jetin moleküler bulutla etkileştiği bölgede parçacıkların çok yüksek enerjilere ulaşabileceğini ve mikroblazarların galaksimizdeki güçlü parçacık hızlandırıcılarından biri olabileceğini değerlendiriyor.Çalışma Astronomy &amp; Astrophysics dergisinde yayımlanmak üzere kabul edilirken, araştırmacılar şimdi jetin zaman içerisindeki gelişimini ve moleküler bulutla etkileşimini daha ayrıntılı incelemeyi planlıyor.Uzmanlar, Dünya'ya doğru yönelen jetin gezegenimiz açısından bir tehdit oluşturmadığını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/arkeologlar-adim-atamiyor-cinin-ilk-imparatorunun-mezari-neden-hala-kapali-1109097750.html
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samanyolu galaksisi, dünya, kara delik
samanyolu galaksisi, dünya, kara delik

Dünya'ya yönelmiş 'kara delik jeti' tespit edildi

04:35 29.09.2026
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKara delik
Kara delik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2026
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Astronomlar, Samanyolu Galaksisi'nde ilk kez Dünya'ya doğru yönelen bir kara delik jeti tespit etti. Yaklaşık 12 bin ışık yılı uzaklıktaki sistemin 'mikroblazar' olduğu belirlendi.
İspanya, Hollanda ve Arjantin'den araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, IRAS 18293-0941 adı verilen kara delik sistemi incelendi.
Araştırmacılara göre sistem, çevresinde 11,38 günde bir dolanan bir yıldız ve bu yıldızdan madde çeken bir kara delikten oluşuyor. Kara delik, yıldızdan çektiği maddeyi daha sonra iki jet halinde uzaya püskürtüyor.
Astronomide 'jet' olarak adlandırılan bu yapı, kara delikten uzaya yüksek hızla fırlatılan yoğun madde ve enerji akışını ifade ediyor. Yaklaşık 12 bin ışık yılı uzaklıktaki sistem, 'mikroblazar' olarak adlandırılıyor.
Jetlerden birinin Dünya'ya doğru yöneldiği, diğerinin ise ters yönde ilerleyerek yakındaki bir moleküler buluta çarptığı belirlendi. Kara delikten çıkan jetlerin ışık hızının yaklaşık dörtte üçüne ulaşabildiği kaydedildi.

Jetlerin varlığı gözlemlerle doğrulandı

Astronomlar, sistemdeki yıldızın parlaklığında meydana gelen küçük değişimleri inceledikten sonra radyo teleskoplarıyla gözlemler gerçekleştirdi. Radyo ve optik verilerin birleştirilmesiyle jetlerin söz konusu yıldız sistemine ait olduğu doğrulandı.
İkinci jetin moleküler buluta çarpması sonucu gaz ve tozun ısındığı ve bölgede parlama meydana geldiği tespit edildi.
Araştırmanın başyazarı Josep Martí, sistemin yoğun toz tabakasının arkasında bulunması nedeniyle uzun süre fark edilmediğini belirtti.

30 yıllık teoriye gözlemsel destek

Bilim insanları, yıldız eşlikçileri tarafından beslenen ve Dünya'ya doğru jetler gönderen mikroblazarların varlığını yaklaşık 30 yıl önce öngörmüştü. Yeni keşfin, bu teoriyi destekleyen önemli bir gözlemsel bulgu olduğu ifade edildi.
Araştırmacılar, jetin moleküler bulutla etkileştiği bölgede parçacıkların çok yüksek enerjilere ulaşabileceğini ve mikroblazarların galaksimizdeki güçlü parçacık hızlandırıcılarından biri olabileceğini değerlendiriyor.
Çalışma Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanmak üzere kabul edilirken, araştırmacılar şimdi jetin zaman içerisindeki gelişimini ve moleküler bulutla etkileşimini daha ayrıntılı incelemeyi planlıyor.
Uzmanlar, Dünya'ya doğru yönelen jetin gezegenimiz açısından bir tehdit oluşturmadığını belirtiyor.
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