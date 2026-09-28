https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/zelenskiyin-eski-sozcusu-mendelden-kieve-rusya-ile-baris-anlasmasi-yapma-cagrisi-1109105743.html

Zelenskiy’in eski sözcüsü Mendel’den Kiev'e Rusya ile barış anlaşması yapma çağrısı

Zelenskiy’in eski sözcüsü Mendel’den Kiev'e Rusya ile barış anlaşması yapma çağrısı

Sputnik Türkiye

Zelenskiy’in eski sözcüsü Mendel, Ukraynalı yetkililere Rusya ile bir an önce barış anlaşması yapmaları çağrısında bulundu. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T19:07+0300

2026-09-28T19:07+0300

2026-09-28T19:07+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

vladimir zelenskiy

sözcü

rusya

x

barış anlaşması

çağrı

kiev

vasiliy nebenzya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109105587_0:39:749:460_1920x0_80_0_0_ca2ef805c793ea168c496c8209a2e37c.png

Vladimir Zelenskiy’in eski sözcüsü Yuliya Mendel, Ukraynalı yetkililere Rusya ile bir an önce barış anlaşması yapmaları çağrısında bulundu.Mendel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukraynalı yetkililerin kendi değerlendirmelerine göre çatışmanın yıllık maliyeti 155 milyar dolar olup, bu rakam 2027'ye kadar 175 milyar dolara ulaşacak. Bütçe bunun yalnızca 100 milyar dolara yakın kısmını karşılıyor, kalan kısım ise büyük bölümü için finansman kaynakları dahi henüz belirlenmemiş olan bir açıktır" ifadelerini kullandı.Mendel, ülkenin böylesine ağır kayıpları süresiz olarak kaldıramayacağını ve varlığını sürdüremeyeceğini dile getirdi:Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, savaş alanındaki başarısızlıkların Kiev'i derhal müzakere masasına oturmaya sevk etmesi gerektiğini belirtmişti. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da, Ukrayna birliklerinin kayıplar verdiğine ve hızla muharebe etkinliğini yitirdiğine dikkat çekmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'daki diplomatik çözüm sürecini her yolla sekteye uğratmaya çalıştığını ifade etmişti. Lavrov'a göre Brüksel, özellikle Vladimir Zelenskiy'i 'son Ukraynalıya kadar' savaşmaya teşvik ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/putin-muzakerelere-iliskin-kararlari-rusyanin-cikarlarina-gore-alacagiz-1109051972.html

ukrayna

rusya

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, vladimir zelenskiy, sözcü, rusya, x, barış anlaşması, çağrı, kiev, vasiliy nebenzya, kremlin, dmitriy peskov, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı