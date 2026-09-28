Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/zelenskiyin-eski-sozcusu-mendelden-kieve-rusya-ile-baris-anlasmasi-yapma-cagrisi-1109105743.html
Zelenskiy’in eski sözcüsü Mendel’den Kiev'e Rusya ile barış anlaşması yapma çağrısı
Zelenskiy’in eski sözcüsü Mendel’den Kiev'e Rusya ile barış anlaşması yapma çağrısı
Sputnik Türkiye
Zelenskiy’in eski sözcüsü Mendel, Ukraynalı yetkililere Rusya ile bir an önce barış anlaşması yapmaları çağrısında bulundu. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T19:07+0300
2026-09-28T19:07+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
vladimir zelenskiy
sözcü
rusya
x
barış anlaşması
çağrı
kiev
vasiliy nebenzya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109105587_0:39:749:460_1920x0_80_0_0_ca2ef805c793ea168c496c8209a2e37c.png
Vladimir Zelenskiy’in eski sözcüsü Yuliya Mendel, Ukraynalı yetkililere Rusya ile bir an önce barış anlaşması yapmaları çağrısında bulundu.Mendel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukraynalı yetkililerin kendi değerlendirmelerine göre çatışmanın yıllık maliyeti 155 milyar dolar olup, bu rakam 2027'ye kadar 175 milyar dolara ulaşacak. Bütçe bunun yalnızca 100 milyar dolara yakın kısmını karşılıyor, kalan kısım ise büyük bölümü için finansman kaynakları dahi henüz belirlenmemiş olan bir açıktır" ifadelerini kullandı.Mendel, ülkenin böylesine ağır kayıpları süresiz olarak kaldıramayacağını ve varlığını sürdüremeyeceğini dile getirdi:Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, savaş alanındaki başarısızlıkların Kiev'i derhal müzakere masasına oturmaya sevk etmesi gerektiğini belirtmişti. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da, Ukrayna birliklerinin kayıplar verdiğine ve hızla muharebe etkinliğini yitirdiğine dikkat çekmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'daki diplomatik çözüm sürecini her yolla sekteye uğratmaya çalıştığını ifade etmişti. Lavrov'a göre Brüksel, özellikle Vladimir Zelenskiy'i 'son Ukraynalıya kadar' savaşmaya teşvik ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/putin-muzakerelere-iliskin-kararlari-rusyanin-cikarlarina-gore-alacagiz-1109051972.html
ukrayna
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1c/1109105587_42:0:707:499_1920x0_80_0_0_8b7773e66dce76e8665bed14d84dcbff.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, vladimir zelenskiy, sözcü, rusya, x, barış anlaşması, çağrı, kiev, vasiliy nebenzya, kremlin, dmitriy peskov, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna, vladimir zelenskiy, sözcü, rusya, x, barış anlaşması, çağrı, kiev, vasiliy nebenzya, kremlin, dmitriy peskov, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı

Zelenskiy’in eski sözcüsü Mendel’den Kiev'e Rusya ile barış anlaşması yapma çağrısı

19:07 28.09.2026
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Dmytro SmolienkoUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
© REUTERS / NurPhoto/Ukrinform/Dmytro Smolienko
Abone ol
Zelenskiy’in eski sözcüsü Mendel, Ukraynalı yetkililere Rusya ile bir an önce barış anlaşması yapmaları çağrısında bulundu.
Vladimir Zelenskiy’in eski sözcüsü Yuliya Mendel, Ukraynalı yetkililere Rusya ile bir an önce barış anlaşması yapmaları çağrısında bulundu.
Mendel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukraynalı yetkililerin kendi değerlendirmelerine göre çatışmanın yıllık maliyeti 155 milyar dolar olup, bu rakam 2027'ye kadar 175 milyar dolara ulaşacak. Bütçe bunun yalnızca 100 milyar dolara yakın kısmını karşılıyor, kalan kısım ise büyük bölümü için finansman kaynakları dahi henüz belirlenmemiş olan bir açıktır" ifadelerini kullandı.
Mendel, ülkenin böylesine ağır kayıpları süresiz olarak kaldıramayacağını ve varlığını sürdüremeyeceğini dile getirdi:

Bir anlaşmaya varmadan geçen her yıl konumumuzu güçlendirmiyor. Aksine, can ve toprak kaybı, ordunun zayıflaması ve ülkenin küçülmesi anlamına geliyor. Eğer ideal koşulları beklemeye devam edersek, nihayetinde yıkıntılar arasında müzakere etmek zorunda kalacağız. Bir barış anlaşmasına doğru ilerlemek gerekiyor.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, savaş alanındaki başarısızlıkların Kiev'i derhal müzakere masasına oturmaya sevk etmesi gerektiğini belirtmişti. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da, Ukrayna birliklerinin kayıplar verdiğine ve hızla muharebe etkinliğini yitirdiğine dikkat çekmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'daki diplomatik çözüm sürecini her yolla sekteye uğratmaya çalıştığını ifade etmişti. Lavrov'a göre Brüksel, özellikle Vladimir Zelenskiy'i 'son Ukraynalıya kadar' savaşmaya teşvik ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
DÜNYA
Putin: Ukrayna ile müzakerelere ilişkin kararlarımızı Rusya’nın çıkarları doğrultusunda alacağız
25 Eylül, 20:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала