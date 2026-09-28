https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/zelenskiyin-eski-sozcusu-mendelden-kieve-rusya-ile-baris-anlasmasi-yapma-cagrisi-1109105743.html
Zelenskiy’in eski sözcüsü Mendel’den Kiev'e Rusya ile barış anlaşması yapma çağrısı
Zelenskiy’in eski sözcüsü Mendel’den Kiev'e Rusya ile barış anlaşması yapma çağrısı
Sputnik Türkiye
Zelenskiy’in eski sözcüsü Mendel, Ukraynalı yetkililere Rusya ile bir an önce barış anlaşması yapmaları çağrısında bulundu. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T19:07+0300
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2026-09-28T19:07+0300
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Vladimir Zelenskiy’in eski sözcüsü Yuliya Mendel, Ukraynalı yetkililere Rusya ile bir an önce barış anlaşması yapmaları çağrısında bulundu.Mendel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukraynalı yetkililerin kendi değerlendirmelerine göre çatışmanın yıllık maliyeti 155 milyar dolar olup, bu rakam 2027'ye kadar 175 milyar dolara ulaşacak. Bütçe bunun yalnızca 100 milyar dolara yakın kısmını karşılıyor, kalan kısım ise büyük bölümü için finansman kaynakları dahi henüz belirlenmemiş olan bir açıktır" ifadelerini kullandı.Mendel, ülkenin böylesine ağır kayıpları süresiz olarak kaldıramayacağını ve varlığını sürdüremeyeceğini dile getirdi:Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, savaş alanındaki başarısızlıkların Kiev'i derhal müzakere masasına oturmaya sevk etmesi gerektiğini belirtmişti. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da, Ukrayna birliklerinin kayıplar verdiğine ve hızla muharebe etkinliğini yitirdiğine dikkat çekmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'daki diplomatik çözüm sürecini her yolla sekteye uğratmaya çalıştığını ifade etmişti. Lavrov'a göre Brüksel, özellikle Vladimir Zelenskiy'i 'son Ukraynalıya kadar' savaşmaya teşvik ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/putin-muzakerelere-iliskin-kararlari-rusyanin-cikarlarina-gore-alacagiz-1109051972.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, sözcü, rusya, x, barış anlaşması, çağrı, kiev, vasiliy nebenzya, kremlin, dmitriy peskov, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna, vladimir zelenskiy, sözcü, rusya, x, barış anlaşması, çağrı, kiev, vasiliy nebenzya, kremlin, dmitriy peskov, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı
Zelenskiy’in eski sözcüsü Mendel’den Kiev'e Rusya ile barış anlaşması yapma çağrısı
Zelenskiy’in eski sözcüsü Mendel, Ukraynalı yetkililere Rusya ile bir an önce barış anlaşması yapmaları çağrısında bulundu.
Vladimir Zelenskiy’in eski sözcüsü Yuliya Mendel, Ukraynalı yetkililere Rusya ile bir an önce barış anlaşması yapmaları çağrısında bulundu.
Mendel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukraynalı yetkililerin kendi değerlendirmelerine göre çatışmanın yıllık maliyeti 155 milyar dolar olup, bu rakam 2027'ye kadar 175 milyar dolara ulaşacak. Bütçe bunun yalnızca 100 milyar dolara yakın kısmını karşılıyor, kalan kısım ise büyük bölümü için finansman kaynakları dahi henüz belirlenmemiş olan bir açıktır" ifadelerini kullandı.
Mendel, ülkenin böylesine ağır kayıpları süresiz olarak kaldıramayacağını ve varlığını sürdüremeyeceğini dile getirdi:
Bir anlaşmaya varmadan geçen her yıl konumumuzu güçlendirmiyor. Aksine, can ve toprak kaybı, ordunun zayıflaması ve ülkenin küçülmesi anlamına geliyor. Eğer ideal koşulları beklemeye devam edersek, nihayetinde yıkıntılar arasında müzakere etmek zorunda kalacağız. Bir barış anlaşmasına doğru ilerlemek gerekiyor.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, savaş alanındaki başarısızlıkların Kiev'i derhal müzakere masasına oturmaya sevk etmesi gerektiğini belirtmişti. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da, Ukrayna birliklerinin kayıplar verdiğine ve hızla muharebe etkinliğini yitirdiğine dikkat çekmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'daki diplomatik çözüm sürecini her yolla sekteye uğratmaya çalıştığını ifade etmişti. Lavrov'a göre Brüksel, özellikle Vladimir Zelenskiy'i 'son Ukraynalıya kadar' savaşmaya teşvik ediyor.