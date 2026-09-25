https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/putin-muzakerelere-iliskin-kararlari-rusyanin-cikarlarina-gore-alacagiz-1109051972.html

Putin: Ukrayna ile müzakerelere ilişkin kararlarımızı Rusya’nın çıkarları doğrultusunda alacağız

Putin: Ukrayna ile müzakerelere ilişkin kararlarımızı Rusya’nın çıkarları doğrultusunda alacağız

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik kararların ülkesinin çıkarları doğrultusunda alınacağını söyledi... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T20:45+0300

2026-09-25T20:45+0300

2026-09-25T21:11+0300

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vladimir putin

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abd

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ukrayna

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna’daki çatışma, Avrupa ile ilişkiler, ABD-Çin temasları ve Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.‘Tüm barış önerileri masada’Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına ilişkin olası kararları Rusya’nın çıkarları temelinde alacaklarını belirten Putin, barışçıl çözüm amacıyla sunulan tüm önerilerin “masada” olduğunu söyledi. Putin, hangi seçeneğin Rusya’nın çıkarlarına uygun olduğunu değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.Ukrayna tarafının İstanbul’daki müzakereleri kestiğini belirten Putin, Kiev yönetiminin seçimlerden birkaç hafta önce görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıkladığını dile getirdi:Rusya’nın seçimlerin ardından müzakerelere dönmeye hazır olduğunu söyleyen Putin, bu süreçte Ukrayna’nın Moskova’yı hedef almaya çalıştığını ve seçim merkezlerine saldırılar düzenlediğini ifade etti.Putin, “Kiev, gerilimi tırmandırmanın olumlu bir sonuç doğurmayacağını ve yalnızca durumu daha da kötüleştireceğini anlamalı” dedi.Ukrayna’nın saldırılarına ilişkin açıklamalarKiev’in saldırılarının yol açtığı hasarın giderildiğini belirten Putin, Ukrayna’nın Karadeniz’de Rus ve yabancı bayraklı 100’den fazla gemiye zarar verdiğini vurguladı.Ukrayna’nın St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nu hedef alma girişimine de değinen Putin, “Rusya ile çalışanlar korkup kaçmaz” ifadesini kullandı.Rusya’nın saldırılara verdiği karşılığın ardından Kiev’in ateşkes talebinde bulunduğunu ifade eden Putin, Ukrayna’nın “Geran” tipi insansız hava araçlarına karşı koyabilecek bir yönteme sahip olmadığını kaydetti.Putin ayrıca “Ozon” ve “Wildberries” şirketlerine yönelik saldırıların amacını anlamadıklarını belirterek, sivil altyapıya dönük saldırıları Kiev’in başlattığını ve bunun karşılığını hissetmesi gerektiğini söyledi.'Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanmıyor'Rusya’nın Avrupa ile askeri çatışmaya hazırlanmadığını vurgulayan Putin, bunun için herhangi bir neden veya dayanak bulunmadığını kaydetti. Rusya’nın tehdit oluşturduğu ve Moskova ile savaşa hazırlanılması gerektiği yönündeki açıklamaları ise gerilimi kasıtlı olarak tırmandırma girişimi ve “provokasyon” olarak nitelendirdi.Putin, Avrupa’daki bazı çevrelerin Rusya’nın gelişimini sınırlandırmak amacıyla Ukrayna’yı “top yemi” olarak kullanmak istediğini belirterek, Avrupa Birliği yönetimlerini de Ukrayna’ya desteği sürdürmek için Avrupa halklarını yanıltmakla suçladı.Estonya Savunma Bakanı’nın Rusya’ya karşı önleyici saldırının avantaj sağlayabileceği yönündeki açıklamalarını “siyasi palyaçoluk” olarak değerlendiren Putin, “Sirk gitti, palyaçolar kaldı” ifadesini kullandı.Baltık ülkelerindeki Rusça konuşanların durumuPutin, Baltık ülkelerinde Rusça konuşan kişilerin haklarının ihlal edildiğini belirterek, Moskova’nın buna insani alanda karşılık verdiğini söyledi. Bölgedeki “vatandaş olmayan kişi” statüsünü de “saçmalık” olarak nitelendirdi.ABD-Çin ilişkileri ve APEC ZirvesiÇin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkilere de değinen Putin, siyasette kıskançlık kavramının geçerli olmadığını belirterek Şi’yi Trump’tan kıskanmadığını söyledi.ABD ile Çin arasında varılacak anlaşmaların tüm dünyayı etkileyeceğini ifade eden Putin, Rusya ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin ise şu anda neredeyse sıfır düzeyinde olduğunu kaydetti.Putin, APEC Zirvesi’ni ve bu platformda yürütülen çalışmaları faydalı bulduğunu belirterek, zirveye katılıp katılmayacağına Rusya’daki iç gelişmelere göre karar vereceğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/putin-kultur-her-turlu-anlasmazliga-ragmen-kopru-kurabilir-1109050276.html

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vladimir putin, rusya, abd, donald trump, ukrayna, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), avrupa birliği, çin, baltık ülkeleri