https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kuzey-kibrista-batan-gemiyle-ilgili-calismalarda-yeni-gelisme-cansiz-bedenleri-bulundu---1109096583.html
Kuzey Kıbrıs'ta batan gemiyle ilgili çalışmalarda yeni gelişme: Cansız bedenleri bulundu
Kuzey Kıbrıs'ta batan gemiyle ilgili çalışmalarda yeni gelişme: Cansız bedenleri bulundu
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisiyle ilgili çalışmalarda kayıp olan 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T13:11+0300
2026-09-28T13:11+0300
2026-09-28T13:11+0300
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kayıp
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Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki arama çalışmalarında, kayıp olarak aranan iki kişinin daha cansız bedeni bulundu. Kimlik tespiti için DNA incelemesi başlatıldı. 570 metre derinlikte dip arama çalışmasında bulundu KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, batığın yaklaşık 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip çalışmaları devam ediyor.Dip arama çalışmaları sırasında iki kişinin cesedine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinin başlatıldığı kaydedildi. DNA sonuçlarının açıklanmasının ardından ailelere gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı aktarılan açıklamada, "Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden yolcularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kayıp ailelerine sabır ve metanet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.Ne olmuştu?KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmış, Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetmişti.KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kuzey-kibrista-batan-yolcu-gemisinin-kara-kutusu-bulundu-kayip-13-kisiden-iz-yok-1109042914.html
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kuzey kıbrıs, girne, gemi kazası, kayıp
kuzey kıbrıs, girne, gemi kazası, kayıp
Kuzey Kıbrıs'ta batan gemiyle ilgili çalışmalarda yeni gelişme: Cansız bedenleri bulundu
Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisiyle ilgili çalışmalarda kayıp olan 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu.
Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki arama çalışmalarında, kayıp olarak aranan iki kişinin daha cansız bedeni bulundu. Kimlik tespiti için DNA incelemesi başlatıldı.
570 metre derinlikte dip arama çalışmasında bulundu
KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, batığın yaklaşık 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip çalışmaları devam ediyor.
Dip arama çalışmaları sırasında iki kişinin cesedine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemelerinin başlatıldığı kaydedildi. DNA sonuçlarının açıklanmasının ardından ailelere gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı aktarılan açıklamada, "Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden yolcularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kayıp ailelerine sabır ve metanet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.
Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmış, Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetmişti.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını duyurmuştu.