https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/kuzey-kibrista-batan-yolcu-gemisinin-kara-kutusu-bulundu-kayip-13-kisiden-iz-yok-1109042914.html

Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisinin kara kutusu bulundu: Kayıp 13 kişiden iz yok

Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisinin kara kutusu bulundu: Kayıp 13 kişiden iz yok

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta batan yolcu gemisiyle ilgili geminin her yerine ulaşıldığı ama kayıp olan 13 kişinin naaşının gemi içerisinde bulunmadığı açıklandı. Geminin... 25.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-25T15:16+0300

2026-09-25T15:16+0300

2026-09-25T15:16+0300

dünya

kuzey kıbrıs

kara kutu

gemi

gemi kazası

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Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, "Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı" dedi. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetmiş, 13 kişinin ise kayıp olduğu duyurulmuştu. Geminin bugün bulunan VDR’si (Seyir Veri Kaydedicisi) polise teslim edildi. Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadıKuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, kayıp vatandaşların aileleriyle bir araya gelerek bilgi verdi. Arama çalışmalarında elde edilen görüntüler ailelerle paylaşılırken geminin içerisinde yürütülen tarama ve teknik çalışmalar ayrıntılı şekilde aktarıldı. Üstel, "Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı." ifadesini kullandı.Geçen hafta ulaşılan naaşa da son derece zor şartlarda ulaşıldığını belirten Üstel, "Ancak aramalarımız sona ermiş değildir. Denizaltında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.Geminin kara kutusu bulunduBugün bulunan VDR’nin (Seyir Veri Kaydedicisi) polise teslim edildiğini ve gerekli incelemenin ilgili makamlarca yürütüleceğini aktaran Üstel, dünyadaki arama kurtarma çalışmalarında kullanılan imkanları seferber ettiklerinin altını çizdi. Üstel, ailelerin endişesini yürekten paylaştığını belirterek, tüm imkanlarıyla kayıplara ulaşmak için çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.Hukuki süreçleri de yakından takip ettiklerini söyleyen Üstel, "Facianın yaşanmasında ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kim varsa, yasalar önünde gerekli cezaya çarptırılması için tüm süreçlerin takipçisi olacağız. Kim olursa olsun, adalet önünde hesabını verecek." diye konuştu.Ne olmuştu?KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 13 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.VDR nedir?Uçaklardaki "kara kutu" sistemine benzer şekilde geminin seyir, seyrüsefer ve operasyon bilgilerini sürekli kaydeden sistem.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/gemisini-batiran-kaptana-dair-detaylar-ortaya-cikiyor-ehliyeti-3-bin-500-dolara-almis-1108490530.html

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kuzey kıbrıs, kara kutu, gemi, gemi kazası