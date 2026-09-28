https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kabine-cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-toplandi-1109101459.html
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T16:36+0300
2026-09-28T16:36+0300
2026-09-28T16:36+0300
poli̇ti̇ka
cumhurbaşkanlığı külliyesi
kabine
kabine toplantısı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.25'te başladı.Toplantıda Türkiye’nin gündemindeki kritik başlıklar masaya yatırılacak. Fon soruşturmasının adli ve ekonomik boyutundan dış politikadaki sıcak gelişmelere, Terörsüz Türkiye sürecinde PKK’nın silah bırakma aşamalarından 2027 bütçesi ve ücret artışlarına kadar birçok konu toplantının gündeminde olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/sehit-ve-gazi-yakinlari-atama-cumhurbaskani-erdogan-terorsuz-turkiye-surecini-bir-devlet-projesi-1108877779.html
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cumhurbaşkanlığı külliyesi, kabine, kabine toplantısı
cumhurbaşkanlığı külliyesi, kabine, kabine toplantısı
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.25'te başladı.
Toplantıda Türkiye’nin gündemindeki kritik başlıklar masaya yatırılacak. Fon soruşturmasının adli ve ekonomik boyutundan dış politikadaki sıcak gelişmelere, Terörsüz Türkiye sürecinde PKK’nın silah bırakma aşamalarından 2027 bütçesi ve ücret artışlarına kadar birçok konu toplantının gündeminde olacak.