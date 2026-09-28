https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/kabine-cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-toplandi-1109101459.html

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T16:36+0300

2026-09-28T16:36+0300

2026-09-28T16:36+0300

poli̇ti̇ka

cumhurbaşkanlığı külliyesi

kabine

kabine toplantısı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.25'te başladı.Toplantıda Türkiye’nin gündemindeki kritik başlıklar masaya yatırılacak. Fon soruşturmasının adli ve ekonomik boyutundan dış politikadaki sıcak gelişmelere, Terörsüz Türkiye sürecinde PKK’nın silah bırakma aşamalarından 2027 bütçesi ve ücret artışlarına kadar birçok konu toplantının gündeminde olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/sehit-ve-gazi-yakinlari-atama-cumhurbaskani-erdogan-terorsuz-turkiye-surecini-bir-devlet-projesi-1108877779.html

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cumhurbaşkanlığı külliyesi, kabine, kabine toplantısı