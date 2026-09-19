https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/sehit-ve-gazi-yakinlari-atama-cumhurbaskani-erdogan-terorsuz-turkiye-surecini-bir-devlet-projesi-1108877779.html

Şehit ve gazi yakınları atama töreninde konuşan Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak yürütüyoruz

Şehit ve gazi yakınları atama töreninde konuşan Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak yürütüyoruz

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen 'Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terör... 19.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-19T15:31+0300

2026-09-19T15:31+0300

2026-09-19T15:41+0300

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gazi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz." dedi. Konuşmasında Erdoğan, "Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz." ifadelerini kullandı. En büyük acıyı sizler yaşadınız diye seslendiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle: Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu cennet vatanda milletimiz özgürce yaşasın diye bedel ödeyen gazilerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Buradaki kardeşlerimin şahsında kendilerine çok şey borçlu olduğumuz tüm gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin Gaziler Günü'nü şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum.En büyük acıyı sizler yaşadınız. Evladınızı, eşinizi, anne babanızı içiniz yana yana ebediyete uğurladınız. Kimi zaman bayramlarda, kimi zaman düğünlerde, kimi zaman Anneler, Babalar Günü'nde, şehitlerimizin doğum ve şehadet yıl dönümlerinde onların hasretiyle, sızısıyla, hatırasıyla baş başa kaldınız. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, sizlerin çektiği bu acıları asla tam olarak idrak edemeyiz. Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın gösterdikleri sabır, sahip oldukları dirayet ve taşıdıkları metanet takdirlerin en yükseğine layıktır.53 bin 179'a yükselteceğizÖnem verdiğimiz bir diğer alan atamalardı. 1995'ten 2002'ye kadar sadece 6 bin 315 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamu kurumlarımıza atanmıştı. Bugün çekeceğimiz kuralarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek, böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53 bin 179'a yükselteceğiz. Terörsüz Türkiye vurgusuŞehitlerimiz 86 milyonun huzur, güven ve dayanışma içinde kardeşçe bir arada yaşayabilmesi için serden geçtiler. Aynı şekilde gazilerimiz, milletimizin müessir ve muteber bir ülkede özgür ve bağımsız bir şekilde hayat sürebilmesi için kanlarını akıttılar. Bizlerin yegâne ve en önemli ödevi; şehit ve gazilerimizin bu hedeflerini devlet ve millet olarak el ele verip hayata geçirmektir. Ocaklarımıza yarım asırdır kor ateşler düşüren terör musibetini tamamen ortadan kaldırmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak tam da bu yüzden yürütüyoruz.Geride bıraktığımız iki yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler katettik. Özellikle son altı ayda komşumuz İran ve Körfez bölgesi başta olmak üzere çevremizde meydana gelen savaş ve krizlerin sağduyuyla yönetilmesinde Terörsüz Türkiye sürecimizin çok stratejik katkıları oldu. Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayretleri sayesinde hamdolsun boşa düştü.50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğizİnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız. Terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması, bizlere yeni acılar yaşatmaması, ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Şunu bir kez daha altını çizerek sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz."

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recep tayyip erdoğan, şehit, şehit aileleri, gazi