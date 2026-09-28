https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/futbol-tutkusuyla-taninan-is-insaninin-iki-sirketi-de-iflas-etti--1109087252.html

Futbol tutkusuyla tanınan iş insanının iki şirketi de iflas etti

Futbol tutkusuyla tanınan iş insanının iki şirketi de iflas etti

Sputnik Türkiye

Futbol tutkusuyla tanınan iş insanı Ahmet Bekmezci'ye ait iki şirket iflas etti. 28.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-28T10:56+0300

2026-09-28T10:56+0300

2026-09-28T10:56+0300

ekonomi̇

iflas

i̇flas erteleme

i̇cra ve i̇flas kanunu

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Futbol tutkusuyla tanınan iş insanı Ahmet Bekmezci'nin tekstil sektöründe faaliyet gösteren iki şirketi iflas etti. Şirketler için konkordato süreci başarılı olmadı. Mahkeme iflas kararı verdi NTV'nin haberine göre, iş insanı Ahmet Bekmezci’nin tekstil sektöründeki iki şirketi iflas etti. Bekmezci’ye ait Atel Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ile Elat Dış Ticaret Ltd. Şti. için İstanbul 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi. Kararın ardından şirketlerin mal varlıklarının tespiti ve alacaklılara yönelik süreç başlayacak.Konkordato sürecinden sonuç alınmadı 175 milyon lira sermayeli şirketler için konkordato sürecinden sonuç alınamadı ve tasfiye süreci başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/alacaklilar-dikkat-mahkemeler-duyurdu-3-sirket-iflas-etti-1109030067.html

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Sputnik Türkiye

iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu