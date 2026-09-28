https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/futbol-tutkusuyla-taninan-is-insaninin-iki-sirketi-de-iflas-etti--1109087252.html
Futbol tutkusuyla tanınan iş insanının iki şirketi de iflas etti
Futbol tutkusuyla tanınan iş insanının iki şirketi de iflas etti
Sputnik Türkiye
Futbol tutkusuyla tanınan iş insanı Ahmet Bekmezci'ye ait iki şirket iflas etti. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T10:56+0300
2026-09-28T10:56+0300
2026-09-28T10:56+0300
ekonomi̇
iflas
i̇flas erteleme
i̇cra ve i̇flas kanunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e48f0f39d2e2159a53d47c311838ff3b.jpg
Futbol tutkusuyla tanınan iş insanı Ahmet Bekmezci'nin tekstil sektöründe faaliyet gösteren iki şirketi iflas etti. Şirketler için konkordato süreci başarılı olmadı. Mahkeme iflas kararı verdi NTV'nin haberine göre, iş insanı Ahmet Bekmezci’nin tekstil sektöründeki iki şirketi iflas etti. Bekmezci’ye ait Atel Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ile Elat Dış Ticaret Ltd. Şti. için İstanbul 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi. Kararın ardından şirketlerin mal varlıklarının tespiti ve alacaklılara yönelik süreç başlayacak.Konkordato sürecinden sonuç alınmadı 175 milyon lira sermayeli şirketler için konkordato sürecinden sonuç alınamadı ve tasfiye süreci başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/alacaklilar-dikkat-mahkemeler-duyurdu-3-sirket-iflas-etti-1109030067.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_bd7709721934f85b14feda5d5d978f0b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
Futbol tutkusuyla tanınan iş insanının iki şirketi de iflas etti
Futbol tutkusuyla tanınan iş insanı Ahmet Bekmezci'ye ait iki şirket iflas etti.
Futbol tutkusuyla tanınan iş insanı Ahmet Bekmezci'nin tekstil sektöründe faaliyet gösteren iki şirketi iflas etti. Şirketler için konkordato süreci başarılı olmadı.
Mahkeme iflas kararı verdi
NTV'nin haberine göre, iş insanı Ahmet Bekmezci’nin tekstil sektöründeki iki şirketi iflas etti. Bekmezci’ye ait Atel Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ile Elat Dış Ticaret Ltd. Şti. için İstanbul 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi. Kararın ardından şirketlerin mal varlıklarının tespiti ve alacaklılara yönelik süreç başlayacak.
Konkordato sürecinden sonuç alınmadı
175 milyon lira sermayeli şirketler için konkordato sürecinden sonuç alınamadı ve tasfiye süreci başlayacak.