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Futbol tutkusuyla tanınan iş insanının iki şirketi de iflas etti
Futbol tutkusuyla tanınan iş insanının iki şirketi de iflas etti
Sputnik Türkiye
Futbol tutkusuyla tanınan iş insanı Ahmet Bekmezci'ye ait iki şirket iflas etti. 28.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-28T10:56+0300
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Futbol tutkusuyla tanınan iş insanı Ahmet Bekmezci'nin tekstil sektöründe faaliyet gösteren iki şirketi iflas etti. Şirketler için konkordato süreci başarılı olmadı. Mahkeme iflas kararı verdi NTV'nin haberine göre, iş insanı Ahmet Bekmezci’nin tekstil sektöründeki iki şirketi iflas etti. Bekmezci’ye ait Atel Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ile Elat Dış Ticaret Ltd. Şti. için İstanbul 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi. Kararın ardından şirketlerin mal varlıklarının tespiti ve alacaklılara yönelik süreç başlayacak.Konkordato sürecinden sonuç alınmadı 175 milyon lira sermayeli şirketler için konkordato sürecinden sonuç alınamadı ve tasfiye süreci başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260925/alacaklilar-dikkat-mahkemeler-duyurdu-3-sirket-iflas-etti-1109030067.html
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iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu

Futbol tutkusuyla tanınan iş insanının iki şirketi de iflas etti

10:56 28.09.2026
iflas
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2026
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Futbol tutkusuyla tanınan iş insanı Ahmet Bekmezci'ye ait iki şirket iflas etti.
Futbol tutkusuyla tanınan iş insanı Ahmet Bekmezci'nin tekstil sektöründe faaliyet gösteren iki şirketi iflas etti. Şirketler için konkordato süreci başarılı olmadı.

Mahkeme iflas kararı verdi

NTV'nin haberine göre, iş insanı Ahmet Bekmezci’nin tekstil sektöründeki iki şirketi iflas etti. Bekmezci’ye ait Atel Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ile Elat Dış Ticaret Ltd. Şti. için İstanbul 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi. Kararın ardından şirketlerin mal varlıklarının tespiti ve alacaklılara yönelik süreç başlayacak.

Konkordato sürecinden sonuç alınmadı

175 milyon lira sermayeli şirketler için konkordato sürecinden sonuç alınamadı ve tasfiye süreci başlayacak.
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2026
EKONOMİ
Alacaklılar dikkat, mahkemeler duyurdu: 3 şirket iflas etti
25 Eylül, 12:18
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